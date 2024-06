Dit zijn de vier kleuren van de Samsung Galaxy Z Flip 6

Eén toestel, vier kleuren. Daarin komt de Samsung Galaxy Z Flip 6 straks op de markt. We missen hierin alleen wel de roze kleur waar destijds de Flip 5 wel in verkrijgbaar was.

Samsung heeft voor 10 juli een event gepland staan waar het onderstaande Flip 6 wereldkundig zal maken. Er wordt meer vuurwerk verwacht tijdens dit Galaxy Unpacked maar we beperken ons hier even tot de Flip.

De Flip 6 in z'n vier toekomstige kleuren

Bovenstaande beelden verschenen bij een Australische webshop, zo ontdekte WinFuture. Uit de beelden wordt duidelijk dat de Flip 6 straks uitkomt in het blauw, groen, grijs en geel. De Flip 5 kon je destijds ook in vier kleuren krijgen; creme, grijs, groen en roze.

Weinig uiterlijk verschil

Waar de Fold dit jaar een grote make-over krijgt, lijkt het verschil tussen de Flip 6 en 5 minimaal. Het tabblad-vormige coverscreen blijft gelijk, met buitenop twee camera's en binnenin één.

Links de Flip 6, rechts de Flip 5: spot de verschillen

Wel wordt een grotere batterij verwacht, en krijgt het toestel naar verluidt een nieuwe 50MP hoofdcamera. Prijzen starten wellicht weer vanaf 1200 euro, al is dat nog niet bevestigd. Dat gebeurt zoals gezegd op 10 juli. Dit Galaxy Unpacked-evenement vindt plaats in Parijs, voorafgaand aan de Olympische Spelen.