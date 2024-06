Bekijk alvast de Samsung Galaxy Z Fold 6 in alle kleuren

Via meerdere wegen hebben we persafbeeldingen ontvangen van de op 10 juli aan te kondigen Samsung Galaxy Z Fold 6. Het gaat om een groot lek dat alle toekomstige kleuren van deze nieuwe foldable laat zien.

Onderstaande afbeeldingen kwam via een Australische retailer binnen die plaatjes van de Samsung Galaxy Z Fold 6 te vroeg online zette. Die fout werd snel hersteld maar niet voordat WinFuture kopiëen kon downloaden.

De hoekiger Galaxy Z Fold 6 komt straks in drie kleuren uit; Navy Blue, Titanium en in Pink. Een witte/creme-uitvoering en een volledig zwarte uitvoering ontbreken. De Fold 5 kwam daar destijds wel in uit.

De nieuwe Titanium-uitvoering komt niet als een verrassing. Deze kleur werd al voorspeld en is reeds gebruikt in de S24 Ultra van begin dit jaar.

Volgepakt Galaxy Unpacked

Samsung onthult de Galaxy Z Fold 6 tijdens Galaxy Unpacked dat op 10 juli in Parijs gehouden wordt. Tijdens dit evenement worden nog veel meer productlanceringen verwacht. Denk aan de Flip 6, de Buds 3, Buds 3 Pro, Watch 7, Watch Ultra en mogelijk de Galaxy Ring.

Er gaat een gerucht dat de Fold 6 een flink hogere vanaf-prijs kent dan z'n voorganger die voor €1900 op de markt kwam. Een bedrag van boven de €2000 is zelfs genoemd. Maar niets is zeker totdat Samsung het verlossende woord geeft.