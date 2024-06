Render Samsung Galaxy Buds 3 en Buds 3 Pro tonen gelijk van Apple

Evan Blass heeft renders gedeeld van de toekomstige Samsung Galaxy Buds 3 en de Buds 3 Pro. Hieruit wordt duidelijk dat Samsung een nieuwe weg inslaat. De weg die Apple vanaf het begin genomen heeft.

Want zowel de Galaxy Buds 3 als de Galaxy Buds 3 Pro krijgen een ontwerp die lijkt op de Apple AirPods. Dat betekent dus stokjes aan de onderzijde. Het mag er dan wat knullig uitzien, het levert wel degelijk concrete voordelen op.

Samsung Galaxy Buds 3 en de Buds 3 Pro

Zo is daar allereerst meer ruimte voor een grotere batterij. Al is het maar de vraag of de Buds 3 en Buds 3 Pro daadwerkelijk grotere accu's hebben. Het grootste voordeel van deze vormgeving is echter, dat de microfoon dichter bij je mond zit. Dit moet duidelijker verstaanbare gesprekken tot gevolg hebben.

Blauw en oranje accenten

Ook bij de nieuwe Galaxy Buds past Samsung de blauwe en oranje/rode accenten toe, voor respectievelijk links en rechts. Wat ons betreft een gemiste kans want in de scheepvaart is rood juist links (bakboord). Al gaat die vlieger sowieso niet op want daar gebruikt men 'rood en groen' en niet 'rood en blauw'.

De reguliere Buds 3 krijgen geen rubberen eartips meer maar zitten net als de Buds Live los in het oor. De Buds 3 Pro krijgt wel rubberen in-ear eartips mee.

Slechts twee kleuren

Uit de door Evan Blass gelekte afbeeldingen wordt verder duidelijk dat beide draadloze oordopjes in het wit en zwart/grijs komen. Zoomen we in op de oplaadcase dan zien we een typenummer; SM-R630. Vermoedelijk behoort deze toe aan de Galaxy Buds 3 Pro.

Samsung zal de functies, beschikbaarheid en prijs bekendmaken op het Galaxy Unpacked-event dat op 10 juli 2024 gehouden wordt. Hier worden ook nieuwe Galaxy Watch en Galaxy Z-producten aangekondigd worden. En dan is daar ook nog de Galaxy Ring die verwacht wordt.

