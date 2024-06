Uiterlijk Samsung Galaxy Watch 7 toont weinig verschil met voorganger

Er zijn persafbeeldingen opgedoken van de nog aan te kondigen Samsung Galaxy Watch 7. Vergelijken we die afbeeldingen met de bestaande Watch 6 dan zien we, los van een nieuw bandje, weinig verschil. Of zien we wat over het hoofd?

Wie naar onderstaande afbeelding kijkt met links de Watch 7 en rechts de Watch 6 zal erkennen dat er weinig verschil te bespeuren is. Los dan van het bandje met blauw en oranje accenten, vergelijkbaar met de recent aangekondigde Watch FE.

Links de nieuwe Watch 7, rechts de bestaande Watch 6

Het moge duidelijk zijn dat als je iets nieuws en anders wilt, je niet voor deze Watch 7 moet gaan. Wellicht is de Watch Ultra dan iets voor jou. Maar wellicht bevinden zich de echte verschillen binnenin.

Drie kleuren

De bron van de afbeeldingen, Evan Blass, geeft geen specificaties, alleen afbeeldingen. We zullen dus moeten wachten tot 10 juli. Dan houdt Samsung haar Galaxy Unpacked-event en horen we meer.

De Watch 7 in tenminste 3 kleuren

Houdt rekening met een zilver/witte uitvoering, een groene en een gouden variant. Naast deze drie kleuren komen er twee formaten; 40mm en 44mm.

De horloges krijgen typenummer SM-L300 en L310 mee voor respectievelijk de 40 en 44mm variant. Opvallend genoeg hebben we nog geen 4G-versie van het horloge gezien. Wel beschikken alle uitvoeringen over GPS en zijn ze 5ATM waterdicht.

