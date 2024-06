Officiële render toont markante Samsung Galaxy Watch Ultra

Met nog anderhalve week op de klok hebben we de officiële beelden van de Galaxy Watch Ultra binnen. Het is Samsung wederom niet gelukt om alles geheim te houden. Maar een weekje eerder of later deert niet.

Samsung heeft met de Galaxy Watch Ultra iets bijzonders neergezet. Het vierkant ogend horloge beschikt over een rond scherm. Het levert een eigenzinnig klokwerkje op, waar je van houdt of niet. Het maakt de tongen in ieder geval flink los.

Beelden van de Samsung Galaxy Watch Ultra bereikten ons via Evan Blass. Deze nieuwsscoop-veteraan is in het wereldje berucht en beroemd. Bij de persafdeling van Samsung gaat die emotie een stapje verder, daar kunnen ze hem wel schieten. Met name omdat Evan veelvuldig de bron is van onaangekondigde Samsung-producten.

10ATM waterdicht

Naast een geheel nieuw ontwerp tonen de afbeeldingen dat de Watch Ultra het typenummer SM-L705F krijgt en uit komt in zilver/wit, zwart en oranje/grijs. Het scherm kent een diagonaal van 47mm maar dankzij de vierkante behuizing zal dit in praktijk groter uitvallen.

Rechts bevinden zich twee rechthoekige knoppen met daartussen een ronde knop. Waar deze knoppen voor bedoeld zijn is nog onduidelijk. De achterkant leert ons verder dat het scherm door saffierkristal beschermd wordt en over LTE en GPS beschikt.

Het klokwerk is 10ATM waterdicht. Dat is niet toevallig; ook de Apple Watch Ultra is geschikt voor deze diepte (10 bar = 100 meter diepte).

Galaxy Unpacked

Samsung kondigt deze Galaxy Watch Ultra tijdens Galaxy Unpacked aan wat op 10 juli 2024 in Parijs gehouden wordt. Tijdens dit evenement worden ook de Samsung Galaxy Z Flip 6, Fold 6, Buds 3 en Buds 3 Pro verwacht. Het belooft dus een lange presentatie te worden.