Betaalbare Motorola Moto G85 met veel RAM stilletjes aangekondigd

Lenovo heeft naast de razr 50 en razr 50 ultra nog een Motorola aangekondigd; de Moto G85 5G. Dat ging zonder persbericht en zonder veel bombarie, maar helemaal terecht is dat niet wat ons betreft. Waarom lees je hier.

De Motorola Moto G85 is een 5G-telefoon net als z'n voorganger. Ditmaal wordt hij aangedreven door een Snapdragon 6s Gen 3 van Qualcomm. Dat klinkt als een nieuwe processor maar inmiddels weten we dat hij vrijwel gelijk is aan de Snapdragon 695 uit de Moto G84. Wat is er dan wel nieuw?

Motorola Moto G85 5G komt in drie kleuren

Om te beginnen is daar het flink grotere werkgeheugen (RAM) van maar liefst 12GB. Voor een dergelijke telefoon met laag prijskaartje is dat opvallend veel. Hierdoor verwachten we dat apps snel draaien. Het opslaggeheugen komt net als voorheen uit op 256GB en is met een geheugenkaart eenvoudig uit te breiden.

Tijdelijk met gratis oplader

Het opladen van de 5000mAh grote batterij gaat met maar liefst 33 Watt aan vermogen extra snel. Fijn is ook dat Lenovo tijdelijk een TurboPower-oplader meelevert. Vreemd is wel dat deze een vermogen heeft van 68W wat dus flink meer is dan de Moto G85 ondersteunt.

Olijfgroene Moto G85

Sony LYTIA 600

De G85 5G beschikt over een 6,67 inch groot pOLED-scherm met 120Hz vloeiende en FHD+ scherpe weergave. Achterop tref je een dubbele camera aan van 50 en 8 megapixel. De sensor met de meeste megapixels is de veelgeprezen Sony LYTIA 600-sensor en deze beschikt over een lens met optische beeldstabilisatie voor extra scherpe foto's.

De Motorola Moto G85 5G ligt vanaf halverwege juli in de winkel voor een adviesprijs van 349,99 euro. Je kunt kiezen uit de uitvoeringen Olive Green, Cobalt Blue en Urban Grey.