Volgende Made by Google-evenement op 13 augustus

Google heeft uitnodigingen verstuurd voor een Made By Google-event. Tijdens dit evenement wordt de Pixel 9-serie verwacht. Dinsdag 13 augustus moet het allemaal gebeuren.

Google is nooit goed geweest in het geheim houden van onaangekondigde producten. We hebben daarom al veel van de Pixel 9-serie gezien. Nieuw dit jaar is dat de serie uit een extra model bestaat; de Pixel 9 Pro XL. Daarnaast worden de Pixel 9 en Pixel 9 Pro verwacht.

De uitnodiging toont de contouren van de Pixel 9

Of Google op 13 augustus ook de volgende Pixel Fold laat zien is nog onduidelijk. Wellicht brengt Google deze uit onder de Pixel 9-serie maar zeker is dit nog niet. Daarnaast is er nog een mogelijkheid dat we de Pixel Watch 3 te zien krijgen of wellicht zelfs een nieuwe Pixel Tablet.

Android 15 wellicht ook eerder

Normaliter brengt Google nieuwe Pixel-telefoons uit in oktober. Dat we nu een maandje eerder bij Google op bezoek mogen zegt wellicht ook dat Android 15 een maandje vroeger dan gewoon komt. Deze nieuwe Android-versie zien we naast Pixel-telefoons ook terug op andere telefoons. Android-fabrikanten moeten hiervoor wel de nodige aanpassingen doen.

