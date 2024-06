Langverwachte Galaxy Z Unpacked-uitnodiging is binnen

Na het veelvuldig uitlekken ervan is het hoge woord er dan eindelijk uit. Samsung kondigt de volgende generatie Galaxy Z-telefoons op 10 juli om 15:00 uur (CEST) aan. Het gaat natuurlijk om de Galaxy Z Fold 6 en de Flip 6.

Samsung heeft de aankondiging mede op haar perswebsite geplaatst. De getoonde afbeelding komt overeen met de afbeelding die een Nederlandse webshop eerder plaatste. Het evenement start om 15:00 Centraal Europese Tijd en vindt plaats in Parijs voor aanvang van de Olympische Zomerspelen.

Eindelijk officieel: Galaxy Unpacked

Voor wie niet van plan is om naar Parijs af te reizen kan het evenement ook volgen op Youtube. Iets wat wijzelf ook van plan zijn te doen. Samsung belooft voorafgaand nog enkele teasers te delen.

Fold 6 en Flip 6

Uiteraard verwachten we tijdens dit evenement de Galaxy Z Fold 6 en de Flip 6. Deze nieuwe generatie foldables beloven een nieuw en dunner scharnier te krijgen, naast de gebruikelijke upgrades.

Het is niet ondenkbaar dat Samsung op 10 juli ook meer deelt over de Galaxy Ring. Deze wearable werd begin dit jaar kort getoond maar het ontbreekt nog altijd aan meer informatie. Zo weten we de exacte functies niet, en ook de prijs is nog onbekend.

Als eerste de Samsung Galaxy Z Fold 6 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Als eerste de Samsung Galaxy Z Flip 6 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail