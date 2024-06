Volledige foto van Samsung Galaxy Z Fold 6 verschenen, vouw nog altijd zichtbaar

Er is een echte foto verschenen met daarop de aanstaande Galaxy Z Fold 6. We zien goed het nieuwe uiterlijk dat Samsung deze foldable meegeeft. Hoekiger, iets breder en een kleiner scharnier. Maar we zien ook een oude bekende terug. De vouw.

We hebben al de nodige renders voorbij zien komen van de Galaxy Z Fold 6 en zelfs al een gedeeltelijke foto. Maar een foto waarop het hele toestel te zien was ontbrak nog. Een Koreaans forum heeft nu de primeur.

Foto van Samsung Galaxy Z Fold 6

Al eerder werd duidelijk dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 een stuk hoekiger is. Ook het scharnier is nagenoeg verdwenen wat wijst op een flinke redesign. Verder lijkt het toestel wat breder dan de Fold 5 wat het gebruiksgemak van het coverscreen moet vergroten.

Nog altijd zichtbare vouw

Eenmaal open gevouwen zien we dat de Fold 6 net als z'n voorgangers beschikt over een zichtbare vouw. Onze eigen ervaring leert dat dit tijdens gebruik nauwelijks opvalt, maar een zichtbare vouw wordt veel vaak als bezwaar genoemd. Concurrenten van Samsung hebben hier inmiddels wat op gevonden, door van binnenuit tegen de vouw aan te drukken.

Het is wel mogelijk dat de vouw minder prominent aanwezig is dan bij de Fold 5 maar daar horen we halverwege juli meer over wanneer Samsung het toestel officieel aankondigt. Dan zien we ook die andere Samsung foldable; de Flip 6.

Via: @ta__tech