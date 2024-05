Apple toont iOS 18 met Generative AI op 10 juni

iOS 18, bedoeld voor iPhones waaronder de nog aan te kondigen iPhone 16, wordt op 10 juni 2024 voor het eerst getoond. Apple's nieuwe besturingssysteem wordt tijdens het WWDC gedemonstreerd en zal vele AI-functies bevatten om het op te nemen tegen Android 15 en interfaces zoals One UI 6.1.

WWDC 2024 zal plaatsvinden van 10 tot en met 14 juni. Apple gebruikt deze ontwikkelaarsconferentie traditiegetrouw om nieuwe softwareversies toe te lichten. Wij zijn met name geïnteresseerd in de eerste demo van iOS 18, bedoeld om samen met de iPhone 16 uit te komen.

WWDC start met een presentatie die om 10:00 lokale tijd gehouden wordt, 19:00 Centraal Europese Tijd. Apple geeft ditmaal geen hints, behalve dan dat het spreekt over "baanbrekende updates". Op de uitnodiging staat verder het Swift-logo in de vorm van een vogel. Swift is de naam van Apple's programmeertaal.

iOS 18: Generative AI

Van iOS 18 wordt gezegd dat het vele AI-functies zal toevoegen. Apple loopt op dit gebied achter op concurrenten zoals Google en Samsung. Google Pixel-telefoons en Samsung One UI bevatten al vele functies die handig gebruikmaken van generative AI om afbeeldingen aan te passen en teksten samen te vatten.

Mark Gurman van Bloomberg meldde eerder dat Apple iOS 18 de volgende functies bevat:

Natuurlijker interactie met Siri

Automatisch niet bestaande emojis genereren

Foto's retoucheren

Suggesties voor antwoorden in e-mail en berichten

Spraakmemo's omzetten naar tekst

Of dit alles genoeg zal zijn om de aansluiting met Android 15 en One UI 6.1 te krijgen zal nog moeten blijken. Apple's is de laatste jaren zo druk bezig geweest met de Vision Pro en het auto-project dat het links en rechts is ingehaald op gebied van AI.