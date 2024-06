Oppo kondigt Reno12 F aan: minder overdreven, meer AI

Oppo heeft de Reno12 F met Oppo AI aangekondigd. In vergelijking met z'n voorganger zijn de specificaties wat minder. In de plaats daarvoor zijn er flink wat AI-functies toegevoegd, met name handig tijdens het fotograferen.

Een minder krachtige MediaTek-processor, een hoofdcamera met wat minder megapixel en ook de behuizing is iets minder waterbestendig. Nee, op papier lijkt de Reno12 F geen verbetering ten opzichte van de Reno11 F. De komst van Oppo AI moet dat goedmaken.

De Reno12 F met Oppo AI

Oppo AI is de verzamelnaam van diverse AI-functies. Eén daarvan is AI Eraser 2.0 waarmee je personen uit de achtergrond kunt weggummen. Met AI Smart Image Matting 2.0 kun je emojis, stickers en grappige achtergronden toevoegen. En met AI Studio kun je mensen uit portretfoto's omtoveren tot tekenfilmkarakters.

Oppo AI

Om al deze functies mogelijk te maken rust Oppo de Reno12 F uit met maar liefst 12GB aan werkgeheugen. Mocht je weinig geven om de AI-hype, dan heb je dankzij deze ruime hoeveelheid RAM een snel toestel te pakken.

Prijs Oppo Reno12 F

Het is nog even wachten totdat we je de prijs van de Oppo Reno12 F kunnen geven. Het toestel heeft op geen enkele Oppo-website nog een prijs. Totdat ze die bedacht hebben kun jij nadenken over welke kleur je wilt. De keuze bestaat uit Olive Green en Amber Orange en geïnspireerd is op de Pantone-kleur van het jaar 2024 (Peach Fuzz).