Nothing onthult alvast krachtbron van CMF Phone (1)

Als iemand weet hoe je mensen geïntereseerd maakt voor je toekomstige producten dan is het Nothing wel. Met maar een klein marketingbudget weet het de voltallige pers over zich te laten schrijven. Vandaag schrijven we over de CMF Phone (1) die 8 juli verwacht wordt.

We halen onze informatie van het Instagram-kanaal van CMF die ons iedere dag weer iets meer vertelt over het toestel. Dit keer over de krachtbron die de CMF Phone (1) moet aandrijven. Het is de Dimensity 7300 geworden. Een net door MediaTek aangekondigde chipset.

Nothing onthult iedere dag meer van de CMF Phone (1)

We vinden de MediaTek Dimensity 7300 nog nergens terug in een telefoon dus vergelijkingen kunnen we niet maken. Wel weten we dat de betaalbare Nothing Phone 2a draait onder een Dimensity 7200 Pro. Als we puur naar de naamgeving van de processor kijken dan belooft dat veel goeds. Het is namelijk de verwachting dat de CMF Phone (1) goedkoper dan de Phone (2a) wordt.

Overige onthullingen

Andere dingen die al onthuld werden over de CMF Phone (1) zijn:

6.67 inch Super AMOLED-scherm

120Hz en HDR10+ ondersteuning

Tot 16GB aan RAM

5000 mAh batterij

Het wordt al enige tijd beweerd dat het toestel een zeer voordelig prijskaartje krijgt. Goedkoper dan de Nothing Phone 2a. Ook kan de achterkant van het toestel verwijderd worden middels een schroef. Hedendaagse telefoons zijn meestal vastgelijmd om waterdichtheid te garanderen.