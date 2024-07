Opvallend roze Google Pixel 9 nu al in Algerije

We wisten al dat de Google Pixel 9 uit zou komen in vier kleuren. We wisten de namen daarvan al, maar wat we nog niet wisten is dat de Peony-versie zo roze zou zijn. En ook onbekend is dat deze roze Pixel 9 al in Algerije gearriveerd is.

Zoals gezegd komt de toekomstige Pixel 9 straks uit in vier kleuren: Obsidian (zwart), Porcelain (wit), Jade (blauw) en Peony. Na vandaag weten we dat 'Peony' staat voor een extreme variant van roze.

Bovenstaande afbeelding is afkomstig uit een video die op X verscheen. We zien dat de achterkant van de Pixel 9 glossy is en dus lichtweerkaatsend is. Dat betekent vermoedelijk ook dat de achterkant gevoelig is voor vingerafdrukken en vlekken.

Made by Google

Google kondigt de Pixel 9-serie pas op 13 augustus aan tijdens een Made by Google-evenement. Denk nu niet dat je eerder een exemplaar kunt krijgen door naar Algerije te vliegen. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om een dummy-model. We zien immers in de video ook niet dat het scherm aan is.