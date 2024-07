Nederlandse 5G-veiling afgerond, na de zomer eindelijk snel 5G

Op 1 juli 2024 eindigde de veiling van de 3,5 GHz-band in Nederland. Deze frequenties zijn bedoeld voor razendsnel 5G-internet. De veiling leverde de schatkist ruim 174 miljoen euro aan inkomsten op. VodafoneZiggo, Odido en KPN bemachtigden frequenties en rollen 5G vanaf 1 augustus 2024 uit.

Terwijl 5G in de landen om ons heen al jarenlang gebruikt wordt, liep de veiling van de 3,5 GHz frequentieband in Nederland vertraging op. Dat komt met name door het satellietgrondstation in Burum dat door de geheime diensten wordt gebruikt om satellietverkeer af te luisteren. Het was daarom lange tijd verboden om boven de lijn Amsterdam-Zwolle gebruik te maken van de 3,5 GHz frequentie.

Binnenkort zend deze mast ook 5G op de 3,5 GHz band

Ook satellietbedrijf Inmarsat was gehuisvest in Burum en is van de frequentie afhankelijk voor haar dienstverlening om communicatie op zee mogelijk te maken. Voor al deze problemen is intussen een oplossing gevonden. Voornamelijk door het verhuizen van deze schotels naar andere locaties.

174 miljoen

De veiling heeft opgeleverd dat er door drie partijen 5G aangeboden kan worden op de 3,5 GHz-band. De winnaars zijn ook de huidige telecomaanbieders, te weten VodafoneZiggo, Odido en KPN. Hiervoor is in totaal €174.427.204 betaald, aldus een brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Bron: RDI

KPN en Odido betaalden ieder 58,4 miljoen. VodafoneZiggo was het voordeligst uit met €57,5 miljoen. Allen kregen 100 MHz van het spectrum toegewezen.

Wachten op de vergunning

De meeste operators hebben maatregelen getroffen om zo snel mogelijk van de 3,5 GHz frequentie gebruik te kunnen maken. Zo schrijft Odido dat de helft van de masten al in kan schakelen op het moment dat het de vergunning van het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) binnen heeft. Dat zal vermoedelijk na de zomer het geval zijn.