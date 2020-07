KPN activeert 5G op 28 juli - update

Vanaf 28 juli kun je in de 5 grootste Nederlandse steden gebruikmaken van 5G. Tenminste als je klant bij 5G bent en beschikt over een 5G-telefoon. Landelijke dekking zal pas in 2021 bereikt worden zo denkt KPN.

Vraag een willekeurig persoon op straat of hij 5G wil en grote kans of hij zal zeggen "nee". We denken dan ook nog wel eens lacherig terug aan dit bekende filmpje van Frans Bromet uit 1998. Hij vraagt voorbijgangers of ze een mobiele telefoon willen en het merendeel antwoord "nee, niet nodig". Soortgelijke filmpjes zijn er vlak voor de uitrol van 3G en 4G. Inmiddels bezit vrijwel iedereen een telefoon en daarvan gebruikt het merendeel 4G.

Grote kans dus dat we straks massaal aan de 5G zitten vanwege de vele voordelen. Niet alleen vanwege de hogere snelheid. Klanten van KPN kunnen vanaf dinsdag 28 juli 2020 ervaren hoe het is om van 5G gebruik te maken. Na het succesvol binnenhalen van een licentie rolt KPN 5G uit in 90% van de 5 grootste Nederlandse steden. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Bij elkaar opgeteld zijn dat toch alweer 2,7 miljoen Nederlanders die gebruik van 5G kunnen maken. De rest van Nederland volgt later met als einddoel een landelijk dekkend 5G-netwerk ergens in 2021. Eind 2020 zal driekwart van alle inwoners de beschikking hebben over 5G.

Vodafone en T-Mobile

Bestaande klanten met een mobiel abonnement en een 5G-telefoon hoeven niets te doen. Zij kunnen, mits bereik, direct gebruik kunnen maken van 5G. Voor zakelijke klanten biedt KPN wel nieuwe producten aan. KPN is zeker niet de eerste die 5G in Nederland aanbiedt. Vodafone was daar al eerder mee begonnen op haar bestaande frequenties. T-Mobile moet nog bekendmaken wanneer ze 5G gaan uitrollen maar zij hebben al wel gezegd dat haar Unlimited en Unlimited Plus klanten straks meteen van 5G gebruik kunnen maken. Uiteraard op voorwaarde dat die over een 5G-telefoon beschikken.

Update 15:24

Inmiddels laat ook T-Mobile weten haar 5G-netwerk op 28 juli te activeren. Bestaande klanten met een Unlimited of Unlimited Plus abonnement en over een geschikt 5G-toestel beschikken kunnen automatisch gebruikmaken van 5G. Klanten met een Go Abonnement zonder Unlimited kunnen via een betaalde optie alsnog gebruikmaken van 5G.