Cat lanceert S62 Pro met verbeterde thermische camera

Cat heeft vandaag de S62 Pro gepresenteerd. Een robuuste maar toch fraai vormgegeven telefoon met verbeterde thermische camera waarmee je warmte in beeld kunt brengen.

Robuuste telefoons hebben toch altijd een sfeer om zich heen van lompe en logge telefoons. De S62 Pro niet. Die kent fraaie rondingen, strakke lijnen en verschillende afwerkingen. Het maakt hem elegant en functioneel. Zo zit er achterop bijvoorbeeld een laag voor extra grip en de zijkanten zijn afgerond waardoor hij goed in de hand ligt en niet 'steekt' in je broekzak.

De verbeterde warmtecamera op de S62 Pro ziet veel meer detail

Maar uiteindelijk is de Cat S62 Pro natuurlijk een werktelefoon die professionals in het veld moet helpen hun werk beter uit te voeren. De ingebouwde FLIR Lepton-camera kent een hogere resolutie dan vorige FLIR-modellen. Hiermee spoor je tocht, kortsluitingen en koudebruggen met 1 blik op. Vorige Cat-telefoons met ingebouwde FLIR-warmtecamera zagen warmtebeelden tot 4x minder scherp.

Specificaties van de S62 Pro

Zoals we gewend zijn van Cat is ook de S62 Pro water- en stofbestendig (IP68) en bestand tegen vallen en stoten (Mil-Spec 810H). In tegenstelling tot veel andere robuuste en waterdichte telefoons zit er geen klepje voor de USB-oplaadpoort. Je hoeft dus niet telkens een klepje te openen wil je het toestel opladen. Handig voor wie veel met handschoenen werkt. Het scherm voorop meet 5,7 inch, kent een Full HD+ resolutie en een 18:9 verhouding. Het toestel draait Android 10 met 3 jaar lang beveiligingsupdates, beschikt over 6GB werkgeheugen en draait op de bewezen Snapdragon 660-processor.

Cat S62 Pro te koop

Cat verwacht de S62 Pro vanaf augustus in de winkel te hebben in de kleur zwart voor een adviesprijs van €649.