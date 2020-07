Beelden Motorola razr (2020) tonen kleinere onderkin

Er zijn beelden opgedoken van de aankomende razr (2020). Hieruit wordt duidelijk dat het opklapbare toestel een kleinere kin krijgt. Toch blijft het uiterlijk verder grotendeels gelijk.

De Motorola razr (2019) is zogenaamde 'foldable' waarbij moederbedrijf Lenovo zich overduidelijk heeft laten inspireren door de oude razr-telefoons van vroeger. Slim want de nieuwe opvouwbare schermen lenen zich uitstekend voor deze vormgeving. De nu verschenen beelden van de razr (2020) tonen een soortgelijk ontwerp, op wat wijzigingen na.

Motorola razr 2020

Zo is de kin onderaan het scherm beduidend compacter. In de 2019-uitvoering zat hierin nog de vingerafdrukscanner. Op de 2020-versie zien we die zo 1-2-3 niet terug. Verder zien we vooral veel gelijkenissen. Zo kent het scherm bovenin nog altijd een notch, lijkt het scharnier ongewijzigd en zit er buitenop een secundair scherm met camera. Hopelijk heeft Lenovo wel de kwaliteit van het scherm verbeterd want daarop was nogal wat commentaar.

5G en mogelijk zelfde prijs

Vorig jaar baarde Lenovo opzien door een dure foldable uit te rusten met een Snapdragon 7xx processor en voor dit jaar zal dat niet veel anders zijn. Het kiest nu mogelijk voor de Snapdragon 765G. Niet het meest geavanceerdste en krachtigste model, wel één met 5G-ondersteuning. Qua prijs houden we sterk rekening met iets soortgelijks als vorig jaar. 1589 euro dus.

Ontvang een e-mail wanneer de razr 2020 verkrijgbaar is E-mail

(via)