Quick Charge 5 onthuld; van 0 naar 50% in 5 minuten

Chipfabrikant Qualcomm heeft versie 5 van de snellaadtechniek Quick Charge officieel onthuld. Nieuw aan de versie is dat een batterij in slechts 5 minuten van 0 naar 50% kan worden opgeladen.

Bij de voorganger van Quick Charge 5, versie 4+ duurde het nog een kwartier voordat je batterij op de helft zat. De hogere laadsnelheid komt door een hoger vermogen van boven de 100 Watt. Groot struikelblok hierbij is oververhitting. Door tal van efficiency methoden blijft je batterij met Quick Charge 5 tot 10 graden koeler dan met 4+. Ander voordeel; versie 5 is compatibel met alle vorige versies.

Feiten en cijfers over Quick Charge 5

Je kunt oude Quick Charge-apparaten dus opladen met je Quick Charge 5-lader en nieuwe kabels heb je niet nodig. Voorwaarde is wel dat je telefoon beschikt over Qualcomm's nieuwste chipset. Momenteel worden alleen de Snapdragon 865 en 865+ ondersteund. Deze vind je bijvoorbeeld in de OnePlus 8 Pro en de Sony Xperia 1 II. Nieuwere Samsung Galaxy S en Note vlaggenschepen buiten Europa ondersteunen het ook. Quick Charge 5 wordt momenteel getest en wordt pas in het derde kwartaal van 2020 beschikbaar.

Quick Charge door de jaren heen

Qualcomm is zeker niet de enige die snellaadtechnieken voor batterijen uitbrengt. Veel andere fabrikanten hebben eigen soortgelijke technieken ontwikkeld. Sinds het uitbrengen van Quick Charge 1 in 2013 is er veel vooruitgang geboekt. Het is tot 10x krachtiger geworden en in vergelijking met Quick Charge 4+ is het 4x sneller, 70% efficienter en 10° koeler.