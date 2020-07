Hands-on foto van Samsung Galaxy Z Fold2 5G verschenen

Op 5 augustus houdt Samsung een Unpacked Event maar mogelijk de volgende Galaxy Fold wordt aangekondigd. Nu al verschijnt een foto waarop het toestel opengevouwen te bewonderen is.

Een real-life afbeelding is natuurlijk altijd welkom maar deze foto verklapt helaas niet erg veel. Hij is namelijk wat donker. Als we echter wat spelen met de belichting dan lijkt deze Galaxy Z Fold2 niet over een notch te beschikken maar over een hole punch. Dat is welkom; de Galaxy Fold beschikte namelijk over een nogal groot uitgevallen schermnotch.

De Galaxy Z Fold2 geopend

Er blijft hiermee meer schermruimte over voor je content. Niet dat het scherm op de Fold klein was, helemaal niet. Het verdwijnen van de notch betekent wel het einde van de dubbele camera binnenin. Of die echt veel gebruikt werd weten we niet. Voor wat betreft andere specificaties hebben we de laatste dagen het volgende vernomen.

7,59 inch Dynamic AMOLED Infinity Flex met 120 Hz binnenin

6,23 inch Super AMOLED buitenop

64 + 12 + 12MP camera achterop

Snapdragon 865+ met 5G

4365 mAh batterij met 25 Watt Fast Charge en 15 Watt draadloos Qi laden

Ultra Thin Glass

Net als de Z Flip wordt verwacht dat Samsung gebruikmaakt van Ultra Thin Glass. Dat moet iets duurzamer en premium aanvoelen dan het plastic scherm van de originele Fold. Alle details zullen dinsdag 5 augustus bekend worden tijdens het Unpacked Event. Dat start 16:00 Nederlandse tijd en is voor iedereen met een internetverbinding live te volgen.

