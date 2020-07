Samsung hint op onthulling Galaxy Fold 2 op 5 augustus

Op 5 augustus houdt Samsung een nieuw Unpacked evenement. Hier worden naast de Galaxy Note 20 en nieuwe Galaxy Buds mogelijk ook de Galaxy Fold 2 verwacht. Die hint geeft Samsung zelf in een video.

Berichten over de lancering van de Galaxy Fold 2 zijn nogal tegenstrijdig. Volgens de één is het toestel uitgesteld en hoeven we hem dit jaar niet meer te verwachten. Anderen zijn echter zeker dat Samsung hem komende Unpacked zal onthullen. Een ander denk weer dat het slechts om een 5G-uitvoering van de bestaande Galaxy Z Flip zal gaan. Maar dat laatste gerucht strookt niet met de video die Samsung vandaag deelt.

A new look unfolds.

05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C — Samsung UK (@SamsungUK) July 19, 2020

Hierin zien we namelijk de woorden "A New Look Unfolds". Het is natuurlijk mogelijk dat Samsung hint op de nieuwe boon-vormige Galaxy Buds die in niets lijken op hun voorganger. Maar het is ook waarschijnlijk dat we een kijkje krijgen naar een volgende vouwbare mobiel. De Samsung Galaxy Fold is alweer ruim een jaar oud. Dat komt natuurlijk ook door het uitstellen van de eerste versie maar die problemen lijken grotendeels opgelost. We hebben immers weinig klachten gehoord over de Z Flip.

Galaxy Fold 2 specificaties

Er zijn intussen ook al flink wat geruchten over de Fold 2 binnen. Zo gaat het scherm aan de buitenzijde van 4,6 naar 6,23 inch en ook binnenin wordt hij groter. Mogelijk komt het schermdiagonaal uit op 7,7 inch tegenover 7,3 inch nu. Het ligt ook voor de hand dat Samsung de nieuwste Snapdragon-processor gebruikt. Dat zal de Snapdragon 865+ worden die begin juli werd aangekondigd en voor het eerst de 3 GHz grens doorbreekt. Het Unpacked Event vindt 5 augustus plaats om 16:00 Nederlandse tijd.