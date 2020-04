Vodafone activeert 5G in zuidelijke helft van Nederland

Nog voordat de frequenties van 5G officieel geveild zijn rolt Vodafone de volgende generatie snel mobiel internet uit in Nederland. Vanavond 28 april activeert Vodafone 5G in de zuidelijke helft van Nederland. Vanaf eind juli kan in heel Nederland gebruik gemaakt worden van 5G.

Vodafone gebruikt hiervoor dezelfde frequenties die het voor 4G gebruikt. Door deze te delen hoeft het geen antenne's aan te passen. Zodra de frequenties die bij 5G horen wel geveild worden zal Vodafone daar alsnog gebruik van maken. Voor nu volstaan de huidige frequenties van 4G ook, al halen die niet de beloofde 5G-snelheden. Voor nu liggen de snelheden zo'n 10% hoger dan 4G.

5G betekent niet alleen sneller downloaden, het vermindert ook sterk de zogenaamde latency. Verbindingen worden sneller opgezet en dat maakt nieuwe toepassingen mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld online mobiel gamen. Maar ook slimme apparaten kunnen real-time sneller met elkaar communiceren. Verwacht een explosieve groei van IoT-apparaten die onderling informatie met elkaar uitwisselen. Zelf rijdende auto's die met elkaar praten, drones die hoge resolutie video van gewassen streamen naar de boer en tal van Virtual en Augmented Reality-toepassingen waarvan we nog nauwelijks voorstellingen kunnen maken.

5G-abonnementen

Vodafone-klanten met een Red- of Red Pro-abonnement kunnen gratis gebruikmaken van 5G. De komende dagen zal dat automatisch geactiveerd worden. Start-klanten kunnen een add-on van 2 euro per maand bestellen. Voorwaarde is wel dat je over een 5G-telefoon geschikt. Zelf biedt Vodafone de Samsung Galaxy S20 5G, S20+, S20 Ultra en Oppo Find X2 Pro aan maar er volgen binnenkort snel meer. Je herkent of je op '5G' zit via het 5G-icoontje bovenin het scherm.

Zendmastbranden

Recent zijn er tientallen zendmasten in brand gestoken, vermoedelijk door tegenstanders van 5G. Zij claimen ondanks gebrek aan bewijs dat 5G-zendmasten schadelijk voor de gezondheid zijn. Ook de uitbraak van het coronavirus zou ten onrechte in verband worden gebracht met de uitrol van 5G. Ironisch genoeg kent Nederland momenteel maar een handjevol 'echte' 5G-zendmasten. De meesten van de in brand gestoken masten zijn reguliere 4G-zendmasten. De 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz frequenties waarop 5G straks actief wordt zijn nog niet geveild en mogen nog niet gebruikt worden. Om volwaardig 5G uit te rollen zullen hiervoor nieuwe masten geplaatst moeten worden en bestaande worden uitgebreid.