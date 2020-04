Dossier: Zendmastbranden in Nederland

De afgelopen maanden zijn tientallen telefoonmasten in brand gestoken. Een fenomeen die is over komen waaien uit Engeland waar eerder al vele masten in vlammen opgingen. Wij hebben een overzicht samengesteld van Nederlandse branden, plus een tijdlijn en actuele ontwikkelingen waaronder aanhoudingen.

Update: 30 april

Geruchten claimen dat we de daders moeten zoeken in de hoek van 5G-tegenstanders. Die beweren onterecht dat 5G gelinkt kan worden aan het coronavirus. Ook claimen ze ondanks gebrek aan bewijs en tegenstrijdig bewijs dat 5G voor gezondheidsklachten zou zorgen. In dit artikel gaan we niet proberen die claims te weerleggen. Onze woorden zouden omdat we in "het tegenkamp" zitten aan dovemansoren gericht zijn.

Overzicht zendmastbranden

De eerste zendmastbrand die aandacht in de media kreeg was die op 3 april 2020 in Beesd. Echter waren daarvoor al branden waaronder in September 2019 in Deurne. Een exact aantal branden is daarom lastig te geven. Op chronologische volgorde vind je hieronder van iedere brand.

Datum Locatie 29 april Standdaarbuiten Langeweg Noord 26 april Swifterbant Biddingweg 24 april Waddinxveen Bloemendaalseweg 24 april Almere 24 april Rotterdam Van Duylstraat 23 april Vlissingen Zwanenburgseweg 18 april Amsterdam van Bleiswijkstraat (2x) 16 april Rijswijk Veldweg 14 april Spijkenisse Baljuwlaan/Hoornbaan 13 april Almere Sluiskade 13 april Almere Markendwarspad 12 april Rijswijk 11 april Tilburg Centaurusweg 11 april Veldhoven Heerbaan kinderboerderij De Hazewinkel en Peter Beneson Park (2x) 11 april Oudenbosch Pagnevaartweg 11 april Oudenbosch Bosschendijk 10 april Dronten Guldendreef 10 april Groningen Koningsweg 9 april Nuenen Europalaan 6 april Ridderkerk/Rotterdam Baljuwlaan/Hoornbaan A16 5 april Neerkant Koeweideweg (A67 Liessel) 3 april Beesd A. Kraalweg

Aanhoudingen zendmastbranden

De zendmastbranden hebben niet alleen de volledige aandacht van de politie maar ook de Dienst Landelijke Recherche en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dat heeft vooral te maken met de vitale functie die telefoonmasten hebben. Inmiddels zijn er al drie aanhoudingen verricht. Welke sommen we hieronder op.

Datum Aanhouding 23 april 34-jarige man uit Groningen (verdacht van brand 10 april Groningen) 24 april 24-jarige man uit Swifterband (verdacht van brand 10 april Dronten) 29 april 30-jarige man uit Swifterband (verdacht van brand 10 april Dronten)

Naast deze aanhoudingen die in direct verband staan vanwege een zendmastbrand werd er op 8 april een 42-jarige man uit Haulerwijk aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij het hekwerk bij Vliegbasis Leeuwarden vernielde. Hij probeerde daar naar eigen zeggen een "5G-mast te verwijderen". Saillant detail; er staan in het noorden van Nederland geen 5G-zendmasten.

Gevaren uitvallen telefoonmast

Het uitvallen van een zendmast betekent dat er niet meer gebeld kan worden, ook niet met 112. Dat brengt de veiligheid in gevaar. In stedelijk gebied zal dat vanwege de overlap niet snel gebeuren, maar in landelijk gebied levert dat wel degelijk gevaar op. Reden voor telecombedrijven om snel een noodmast te plaatsen. De meeste masten die in brand gestoken zijn zijn overigens helemaal geen 5G-masten maar reguliere 4G- of GSM-masten. Er zijn zelfs C2000-masten in brand gestoken. Die masten worden door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten gebruikt om onderling te communiceren.

Tips of informatie

Wie tips of informatie heeft die kunnen helpen enkele van bovenstaande branden op te lossen wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via de opsporingstiplijn via 0800 - 6070 (gratis) of anoniem via 0800 - 7000. Online kan dat via meldmisdaadanoniem.nl. Ben je getuige van een verdachte situatie bij een zendmast bel dan direct het noodnummer 112.