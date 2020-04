Schets toont toekomstige HTC Desire 20 Pro

Er is een schematische schets opgedoken van de aankomende HTC Desire 20 Pro. Niet alleen vinden we het fijn om onaangekondigde telefoons te zien, het is ook goed om te zien dat HTC blijkbaar nog steeds telefoons maakt.

De schets is afkomstig van @evleaks die zijn lekken tegenwoordig publiceert op Patreon. De HTC Desire 20 Pro lijkt een mid-range toestel te worden en draagt de codenaam 'Bayamo'. Voorop zien we een schermgat en achterop een vierkoppig camerasysteem met fysieke vingerafdrukscanner.

De toekomstige Desire 20 Pro van HTC

Geruchten over de komst van de Desire 20 Pro gaan al enkele dagen. Zo liet @LlabTooFeR eerder al middels tweet weten dat het toestel qua uiterlijk een kruising is tussen de OnePlus 8 en Xiaomi Mi 10 en over een 3.5mm koptelefoon beschikt. Over welke andere eigenschappen deze HTC-telefoon beschikt is gissen. Veel is er nog niet over bekend. Ook weten we niet wanneer HTC hem wil aankondigen.

Ontvang een e-mail wanneer de Desire 20 Pro verkrijgbaar is E-mail

Veel telefoons heeft HTC sinds 2018 niet meer aangekondigd. Dit jaar werd nog wel de HTC Wildfire R70 aangekondigd maar die kwam niet overal uit. Of deze HTC Desire 20 Pro wel overal in de winkel moet belanden is nog maar de vraag. Echt goed op telecomgebied gaat het momenteel niet met HTC en het is zeer de vraag of deze 20 Pro daar verandering in gaat brengen.