Ook brandstichting bij Nederlandse telefoonmasten

In Groot-Britannië gingen al enkele telefoonmasten in vlammen op en nu waait het fenomeen ook over naar Nederland. De NCTV maakt melding van diverse incidenten rondom zendmasten. Levensgevaarlijk maar waarom zijn deze masten ineens doelwit?

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zijn er de afgelopen dagen meerdere zendmasten geprobeerd in brand te steken. Zo probeerde afgelopen woensdag een man uit Haulerwijk (42) in te breken op vliegbasis Leeuwarden om daar "een 5G-zendmast te verwijderen". Ver kwam hij niet, hij werd meteen opgepakt. Onnodig ook want boven de denkbeeldige lijn Amsterdam - Zwolle mag helemaal geen gebruik worden gemaakt van de geoogde 3,5 GHz frequentie waar 5G straks mee moet werken. Dit levert namelijk storing op voor het afluisterstation in Burum (tevens Friesland).

Levensgevaarlijk ook want bij het uitvallen van een zendmast zijn de hulpdiensten niet meer bereikbaar, zo waarschuwt de NCTV. Onrust rondom zendmasten is niet nieuw, we zagen het bij de introductie van 3G en 4G maar niet eerder waren masten zo snel achter elkaar doelwit van sabotage. Er is een link met de claim dat 5G de oorzaak is van de uitbraak van het coronavirus. Dat een virus niet overdraagbaar is door straling mag voor sommigen helder zijn, een aantal mensen is daar niet van overtuigd.

Link met coronavirus

Het zou een te makkelijke conclusie zijn om alle incidenten te wijten aan "verwarde mensen". Er is meer aan de hand. Veel mensen maken zich zorgen over de straling die 5G straks met zich meebrengt en de lichamelijke gevolgen. Zorgen over kanker bijvoorbeeld. Tot op heden is echter uit geen enkel wetenschappelijk onderzoek gebleken dat mensen schade ondervinden van straling van zendmasten.

Dat wil overigens niet zeggen dat hiermee de zaak is afgedaan. Wetenschap is niet iets statisch, nieuwe inzichten worden altijd opgedaan. Onderzoek blijft dus gewenst. Toch zal het niet fijn voelen voor iemand die z'n aantoonbare lichamelijke klachten wijt aan telefoonstraling dat telefoonstraling onmogelijk de oorzaak kan zijn. Al is de conclusie "het zal dan wel aan telefoonstraling liggen" vaak een te makkelijke en bovendien niet onderbouwde.