MKBHD laat alvast OnePlus 8 Pro zien

Hij wordt pas eind van de middag aangekondigd maar YouTuber MKBHD heeft nu al een teaser geplaatst waarin het toestel te zien is. In het bijzonder het scherm dat met een verversingssnelheid van 120 Hz uiterst responsief is.

Marques Brownlee, beter bekend onder MKBHD, geldt als een invloedrijke tech-recensent. In een kort filmpje op Twitter bekend hij al 2 weken lang met de OnePlus 8 Pro rond te lopen. Die heeft hij klaarblijkelijk van OnePlus zelf opgestuurd gekregen om te reviewen. En alhoewel die uitgebreide review pas vanavond, vermoedelijk vlak na de lancering van de 8 en 8 Pro, live gaat zien we het nieuwe vlaggenschip nu al.

Here’s my OnePlus 8 Pro ?



Stay tuned for the full review: https://t.co/mcJj2dJUan pic.twitter.com/HS4d2zeOMP — Marques Brownlee (@MKBHD) April 13, 2020

Maar niet helemaal want het toestel zit in een case die het uiterlijk grotendeels verhuld. Wel zien we het scherm. Die kent sterk aflopende randen, iets waar Marques niet meteen enthousiast over is. De afgeronde beeldranden is iets wat we veel bij Samsung-telefoons zagen maar is iets waar Samsung zelf de laatste jaren wat terughoudender mee is geworden. OnePlus vindt het blijkbaar wel mooi. Het scherm heeft een hoge 120 Hz verversingsnelheid, net als de Samsung Galaxy S20 Plus, maar de OnePlus doet dit wel in een Quad HD+ resolutie in plaats van terug te schakelen naar Full HD+.

OnePlus 8 Pro aankondiging

Om 17:00 Nederlandse tijd kondigt OnePlus de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro aan tijdens een online event dat hier te volgen is. OnePlus is geen onbekende om af en toe hints of zelfs concrete informatie te geven over aankomende telefoons. Zo weten we al dat de nieuwe modellen 5G-ondersteuning krijgen, een officiele IP-rating voor waterdichtheid en voor het eerst draadloos zijn op te laden. Welke verrassingen het overgelaten heeft zal na vanavond blijken.