Alle specificaties OnePlus 8 en 8 Pro binnen

Dankzij het uitstekende werk van WinFuture hebben we een compleet beeld van de OnePlus8 en OnePlus 8 Pro die op 14 april worden aangekondigd. Alle specificaties liggen namelijk op straat.

OnePlus heeft zelf een groot aandeel in de hoeveelheid informatie die we al over de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro weten. Beetje bij beetje geven ze steeds meer informatie prijs. Daarbovenop komt telkens weer nieuwe informatie die ons vanuit diverse hoeken bereikt. Ditmaal van WinFuture en in het bijzonder Roland Quandt.

Door alle recente lekken zijn er weinig echte verrassingen te melden. Duidelijk is dat OnePlus meer onderscheid wil aanbrengen tussen de reguliere OnePlus 8 en de uitgebreidere OnePlus 8 Pro. Zo krijgt alleen die laatste de waterdichte IP68-certificering, draadloos laden, hogere 120 Hz verversingssnelheid. Vreemd genoeg beschikt de OnePlus 8 van de 2 dan weer over de betere selfiecamera dankzij een lichtsterkere f/2.0 lens in plaats van de f/2.4 in de Pro.

Achteruitgang?

Beide modellen zijn uitgerust met een Snapdragon 865 waardoor ze beiden overweg kunnen met 5G. Het schermformaat van de kleinste komt uit op een nog altijd grote 6,55 inch. De Pro-versie komt zelfs uit op 6,78 inch. De laatste krijgt een camerasysteem bestaande uit 4 sensoren; 48 + 48 + 8 + 5 megapixel. De reguliere OnePlus 8 heeft een enkele 48 megapixel met 16 megapixel ultra-groothoeklens en 2 megapixel macrocamera. Dat betekent een breuk met het verleden. De OnePlus 7T heeft namelijk wel een telephotolens om 2x mee in te zoomen. Ook had de 7T nog een hogere ultra-groothoekcamera van 16 megapixel.

De echte vooruitgang lijkt dus voornamelijk bij de OnePlus 8 Pro te zitten. Dat zal tevens het eerste OnePlus-model zijn met ondersteuning voor draadloos laden. Verwacht dat beide modellen op 14 april aangekondigd worden. We verwachten dat ze vrij snel daarna te koop zijn.

