Overheid stelt Corona-app voor om uitbraak te beteugelen

Gisteravond tijdens de persconferentie over het coronavirus hoorden we het voor het eerst; een app die bijhoudt met wie je onlangs contact hebt gehad. Wanneer iemand waar je onlangs mee in contact bent geweest het coronavirus oploopt dan kun je snel op de hoogte worden gebracht. Handig of onnodige bemoeienis?

Nederlanders zijn van nature eigenwijs. Iedereen noemt zich weliswaar gezagsgetrouw, toch zit burgerlijke ongehoorzaamheid in onze DNA. Staat er een bordje "niet lopen op het gras" en we gaan massaal op het gras picknicken. Dat bepalen we toch zeker zelf wel?! Groot was daarom de verontwaardiging op social media toen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het idee van een app voorstelde. Die zou het contactonderzoek van de GGD kunnen vervangen.

Minister Hugo de Jonge (r) met gebarentolk Irma Sluis (l)

En terwijl het merendeel van Nederland Facebook op z'n telefoon heeft staan en zich moeiteloos laat volgen door een buitenlandse partij zien veel mensen het niet zitten wanneer de overheid ons zou kunnen volgen. 'Kunnen' want details over het hoe en wat zijn nog niet bekend. Feit is wel dat in veel andere landen dergelijke apps al ingezet worden om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Als bij iemand het virus wordt vastgesteld is snel en betrouwbaar te achterhalen met wie hij of zij contact heeft gehad. Die zou zichzelf dan in quarantaine kunnen zetten waarmee het risico op verspreiding verminderd wordt. Een noodzakelijke stap wanneer we weer met z'n allen terug naar normaal willen.

Uitwerking

Zoals gezegd ontbreken nog details over de app. We weten nog niet of de overheid deze zelf laat ontwikkelen of dat ze hiervoor een bestaande app in gedachten hebben. Ook de technische uitwerking is nog onduidelijk. Tijdens de persconferentie werd het woord 'Bluetooth' al even genoemd. Deze techniek werkt op korte afstand en lijkt daarmee ideaal voor het beoogde doel. Het verzamelen van al deze data lijkt een potentiële privacy-nachtmerrie. Data kan weliswaar geanonimiseerd worden maar uit de praktijk weten we dat locatiedata in veel gevallen terug te herleiden is naar personen.

Andere landen

Los van al deze zorgen kan een app zeker bijdragen om de uitbraak van het coronavirus gecontroleerd en beheerst te houden. En hoe angstaanjagend het allemaal ook klinkt, het kan allemaal veel erger. Andere landen gaan namelijk veel verder. Zo gebruiken landen als de VS, Zuid-Korea, Oostenrijk en zelfs België gegevens van telecomproviders om te zien of mensen zich houden aan de lockdown. Israël gaat weer een stap verder en nam onlangs een speciale wet aan die de geheime inlichtingendienst in staat stelt om individuele telefoons te peilen. Dit kan zelfs zonder gerechtelijk bevel. Dan klinkt een app die je vrijwillig kunt installeren al een stuk vriendelijker.