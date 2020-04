Verkoopdoos van Google Pixel 4a verschenen, aankondiging aanstaande?

Er is een foto verschenen waarop voorverpakte exemplaren van de Google Pixel 4a te zien zijn. Het lijkt er dus op dat het nog onaangekondigde toestel klaar is om de verkoop in te gaan. Maar wanneer precies?

De Google Pixel 3a werd in mei 2019 tijdens Google I/O aangekondigd. Nu is dankzij het coronavirus Google I/O 2020 geannuleerd maar dat wil niet zeggen dat de Pixel 4a datzelfde lot ondergaat. Helaas gaat dat wel op voor de Pixel 4a XL maar daarover later meer.

De verkoopdozen laten niet alleen zien dat de Pixel 4a klaar is om verkocht te worden, ze bevestigen ook enkele specificaties. Zo zien we een enkele camera in een vierkante module. Ook is de dual finish afwerking die tot en met de Pixel 3a nog door Google gebruikt werd verdwenen. Tot voor kort een goede manier om een Pixel-telefoon aan te herkennen. De afwijkende kleur van de powerknop is wel gebleven.

Specificaties Pixel 4a

Verwachte specificaties van de Google Pixel 4a zijn een 5,81 inch OLED-scherm met Full HD+ resolutie, een Snapdragon 730-processor met 6 GB aan RAM-geheugen en 3080 mAh batterij. De enkele camera achterop krijgt een 12,2 megapixel sensor, net als vorige Pixel-telefoons. Verwacht dankzij Computational Photography waar Google om bekend staat toch goede foto-resultaten. Voorop wordt een 8 megapixel selfiecamera verwacht.

Dit jaar lijkt er trouwens geen XL-variant van de Pixel a uit te komen. Ondanks dat onderdelen van deze 4a XL onlangs op eBay verschenen lijkt het toestel door Google te zijn geannuleerd. Waarom precies is gissen, mogelijk wil Google het aanbod eenvoudig houden, mogelijk wil het niet teveel opties naast de duurdere Pixel 4 en 4 XL aanbieden.

