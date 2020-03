Foto’s tonen mogelijke instap Google Pixel 4a

De bron is onbekend, de foto's wazig en de informatie is tegenstrijdig. Alle signalen staan dus op rood. Maar toch willen we je deze foto's van de mogelijke Pixel 4a niet onthouden. Hij lijkt namelijk in niets op een bestaande Pixel-telefoon.

Dankzij de renders van @onleaks weten we al hoe de Pixel 4a eruit komt te zien. Een toestel met schermgat en een vierkante cameramodule met slechts 1 camera. De Google Pixel 4a belooft hiermee een interessante en modern ogende opvolger van de voordelige Pixel 3a van 2019.

Is het de Pixel 4a of is het hem niet?

De nu opgedoken foto's tonen grofweg wel iets wat lijkt op de renders van @onleaks maar er zijn verschillen. Zo zijn de schermrand flink dunner en het schermgat zit niet in de hoek maar rechts van de klok. Er is met andere woorden genoeg twijfel om je het advies mee te geven dit bericht met een korreltje zout te nemen. Wat ook niet helpt is dat de bron nieuw is en z'n originele bericht gewist heeft.

Grote verrassing

Echter, dat Google met een opvolger van de 3a komt lijkt zeker. Dat model was één van de grote verrassingen van 2019. Het was iets wat we niet eerder zagen; een betaalbare smartphone met vlaggenschipwaardige camera. Eerder lekte al uit dat de Google Pixel 4a vermoedelijk over een 5,8 inch scherm beschikt en achterop een vingerafdrukscanner. Die zit dus niet in het scherm en ontgrendelen gebeurt ook niet via gezichtsherkenning zoals op de Pixel 4 en 4 XL.

