Google zegt Google I/O 2020 af vanwege Corona-virus

En weer is een evenement het slachtoffer geworden van het nieuwe Corona-virus. Google zegt haar jaarlijkse Google I/O ontwikkelaarsfeestje af dat op 12 mei zou beginnen. Eerder werd het Mobile World Congress in Barcelona afgeblazen om het virus niet onnodig te verspreiden.

In een blogpost licht Google haar beslissing toe. Ontwikkelaars en andere mensen die al een kaartje hadden gekocht krijgen hun geld terug. Binnen enkele weken zal Google met een alternatief komen. Een mogelijkheid is dat het evenement alleen via een livestream bekeken kan worden.

Google I/O is traditiegetrouw de plek waar de volgende versie van Android gedemonstreerd wordt. Overslaan is dus geen optie. Veel beurzen worden momenteel opgeschort vanwege zorgen rondom de uitbraak van het nieuwe Corona-virus (COVID-19). Eerder werd het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona al afgezegd waardoor veel telecomfabrikanten alternatieven moesten bedenken om nieuwe mobiele telefoons aan te kondigen. Ook Facebook F8 en de Game Developer Conference (GDC) werden afgezegd. Apple's WWDC dat meestal in juni plaatsvindt is vooralsnog niet afgezegd maar ingewijden houden wel sterk rekening mee.

Android 11

De lancering van Android 11 lijkt vooralsnog geen gevaar te lopen. Google I/O is hierin slechts een kleine schakel. Meer dan een demonstratie en enkele keypoints krijgen we niet. Google heeft overigens al een ontwikkelaarsversie van Android 11 vrijgegeven. Hierin richt Google zich op 5G, vouwbare schermen, Bubbles en snellere updates. Deze zogenaamde Developer Preview is alleen voor Pixel-telefoons te downloaden. Gebruik wordt echter afgeraden omdat de eerste beta nog vol fouten zit.