Telefoonbeurs MWC 2020 geannuleerd wegens Corona-virus

De grootste telecombeurs ter wereld, de jaarlijkse Mobile World Congress in Barcelona, gaat dit jaar niet door. Dat maakte de organisator GSMA zojuist bekend. Eerder al gaven veel deelnemers aan vanwege het Corona-virus niet te gaan. Onduidelijk is nog wat dit met de lancering van veel nieuwe mobiele telefoons gaat doen.

Ieder jaar weer was het vaste prik. Eind februari maakten we ons hier bij NieuweMobiel.NL op voor de lancering van veel nieuwe mobiele telefoons en andere draagbare gadgets. Talloze telefoons voegden we toe, vele artikelen werden getikt. Of dat dit jaar ook gaat gebeuren is nog maar de vraag. Het MWC voor 2020 mag dan zijn afgeblazen, veel telefoonfabrikanten gaven eerder al wel aan gewoon met aankondigingen te komen.

In welke vorm fabrikanten als Nokia, Huawei, Sony en Alcatel hun nieuwe telefoons gaan aankondigen moet nog blijken. Mogelijk via een eenvoudig persbericht. Ieder jaar weer trok het MWC vele bezoekers van over de hele wereld. Zo werd de 2019-editie door 109.500 mensen bezocht. Dit brengt risico's met zich mee, vooral vanwege het uitgebroken Corona-virus in China. Dat land is oververtegenwoordigd op het MWC. Eerder aangekondigde maatregelen waaronder het voor Chinese bezoekers aantonen van tenminste 14 dagen buiten China te zijn geweest bleken niet voldoende. Veel bedrijven zeiden hun deelname af waaronder Sony, Nokia, Intel en AT&T.

GSMA

De organisator van het evenement, GSMA ging eerder deze week al in overleg wat te doen nu zoveel deelnemers afhaakten. De knoop is nu doorgehakt wat betekent dat we voor het eerst sinds 1990 geen editie hebben. Het overslaan van de beurs is jammer voor ons maar zal ook een impact hebben op de stad Barcelona. Het MWC levert veel banen op en werkgelegenheid voor hotels, taxichauffeurs en schoonmaakpersoneel.

Afbeelding: Mozilla in Europe (cc)