Essential van Android-bedenker stopt, project GEM stilgelegd

Het bedrijf Essential van Android-oprichter en de van seksueel misbruik betichte Andy Rubin stopt. Dit betekent automatisch dat de smalle Project GEM nooit uitgebracht zal worden. Ook huidige klanten van de Essential PH1 Phone worden gedupeerd; zij ontvangen geen updates meer.

Essential was altijd al een ietwat gek bedrijf. Het werd opgericht door Andy Rubin met de miljoenen die hij van Google meekreeg nadat hij daar moest opstappen na berichten over seksueel misbruik. Het kwam tot de Essential Phone dat ons als eerste de notch bracht. Het bleef daarna lang stil. Onlangs nog liet het bedrijf Project GEM zien; een smal apparaat dat als brug tussen mobiele telefoon en andere gadgets zit. Tot een lancering komt het niet, het bedrijf zit zonder geld.

In een verklaring laat Essential nu weten de handdoek definitief in de ring te gooien. De Gem komt niet op de markt en beveiligingsupdates voor de Essential Phone komen niet meer uit. Ook op ondersteuning hoeven klanten niet meer te rekenen. Jammer want het was één van de weinig nog verkrijgbare (deels) modulaire telefoons. Een groot succes was de PH-1 echter nooit; echt veel exemplaren werden er niet verkocht. Het inspireerde wel vele andere Android-fabrikanten. De notch is inmiddels gemeengoed. Waarvoor dank.