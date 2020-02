Nu al nieuwe kleuren Samsung Galaxy S20 opgedoken

Het viel tijdens de onthulling van de S20 al op; het karige kleuraanbod van Samsung's nieuwe vlaggenschip-serie. De Galaxy S20 en S20+ zijn in 3 kleuren verkrijgbaar, en 1 daarvan is nog grijs ook. Dat gaat binnenkort veranderen. Er duiken nu al nieuwe kleuren op.

Het uitbrengen van een nieuw kleurtje is een goeie manier om de sales omhoog te krikken. Meestal lanceert Samsung nieuwe kleuren nadat toestellen enige tijd verkrijgbaar zijn. Het is dus opvallend dat er nu al nieuwe kleuren opduiken voor de S20 en S20+. Al komt de rode kleur vandaag, 14 februari Valentijnsdag, wel erg goed uit.

Nieuwe blauwe en rode uitvoering naast de bestaande Cloud Pink

Naast een rode uitvoering voor de Galaxy S20 en Galaxy S20+ lijkt er ook een volledig witte uitvoering en een diep blauwe kleur in de pijplijn te zitten. Alhoewel deze Aura Red, Cloud White en Blue uitvoeringen nog niet zijn aangekondigd lijkt het er voorlopig ook op dat eerst in Zuid-Korea uitkomen. Mogelijk zijn ze exclusief voor de Koreaanse telecomprovider Korea Telecom (KT), al horen we geluiden dat Aura Red hier wel snel uitkomt. Laten we het hopen want we kunnen wel wat meer kleur gebruiken naast Cloud Blue, Cloud Pink en Cosmic Grey. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de S20 Ultra die alleen in teleurstellend zwart en grijs verkrijgbaar is.

