Samsung kondigt Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra aan met camera-verbeteringen

Samsung heeft in San Francisco haar Galaxy S20-serie onthuld. Naast de S20, S20+ en S20 Ultra ontvouwde het ook haar tweede opvouwbare toestel; de Galaxy Z Flip. Stuk voor stuk geen goedkope telefoons maar wel met aantrekkelijke features.

Het lukt telecomfabrikanten steeds slechter om onaangekondigde telefoons geheim te houden. Vrijwel alles van de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra was vooraf al uitgelekt. Het ontwerp, specificaties, kleuren en zelfs prijzen. De presentatie van de S20 was daarom een tikkeltje saai zonder verrassende elementen. Niet alleen voor ons, het zal ook pijnlijk geweest zijn voor degenen die het voor spek en bonen moesten presenteren.

Samsung Unpacked

Dat wil overigens niet zeggen dat de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra saaie telefoons zijn. Verre van. Vooral de laatste maar daar zoomen we later op in. De S20 en S20 Plus zijn beiden kleine updates met iets grotere schermen, verbeterde camerazoom en 8K-video.

De S20 en S20+

Zo gaat het schermformaat van de Samsung Galaxy S20 omhoog naar 6,2 inch met slechts een kleine gat voor de 10 megapixel selfiecamera. De verversingssnelheid van het AMOLED-paneel gaat omhoog naar 120 Hz wat vloeiender animaties mogelijk maakt. De twee 12 megapixel camera's blijven maar de 16 megapixel sensor is ingeruild voor een 64 megapixel exemplaar. Deze wordt gebruikt om mee in te zoomen, iets wat nu tot 30x. Het resultaat is dat je scherpere beelden krijgt wanneer je inzoomt. Video schiet je nu in maximaal 8K waar je momenteel helemaal niets aan hebt, tenzij je één van de gelukkigen met een 8K-TV bent. Feit is wel dat de S20-serie hiermee redelijk toekomstbestendig is.

De S20 Ultra met flink camera-eiland

Samsung Galaxy S20 Ultra

Nieuwer is de Galaxy S20 Ultra die niet echt een duidelijke voorganger kent. Het model is met 6,9 inch nog een tikkeltje groter. Het is het enige model met Samsung's nieuwe 108 megapixel sensor. Wat daarmee groot genoeg is om tot 100x in te zoomen. De sensor vangt vanwege z'n omvang bovendien meer licht op en doet het daarmee beter in situaties met weinig licht. De S20 Ultra is ook het enige model dat met 45 Watt snel opgeladen kan worden. De rest blijft steken op 25 Watt.

S20 in de winkel

Alle modellen liggen vanaf 6 maart in de winkel voor adviesprijzen van 899 euro voor de S20, 1099 euro voor de S20+ en 1349 euro voor de S20 Ultra. Om die prijs wat te verzachten lijk je er tijdelijk gratis Galaxy Buds+ bij te krijgen. Een cadeautje van 169 euro. Naast reguliere uitvoeringen met 4G komen er ook speciale 5G-uitvoeringen van uit. Onduidelijk is nog of die naar Nederland komen, het lijkt er zoals we het nu zien wel op voor die laatste 2.

