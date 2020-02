Galaxy Z Flip is Samsung’s 2e poging van opvouwbare telefoon

De familie van foldables heeft er een nieuw lid bij; de Samsung Galaxy Z Flip. Een opvouwbare telefoon met een clamshell-formfactor die vooral gericht is op mensen die zich willen onderscheiden. En onderscheiden doet ie.

De Galaxy Z Flip klapt dubbel als een ouderwetse clamshell of klaptelefoon. Opengeklapt heb je een scherm van 6,7 inch tot je beschikking; immens voor hedendaagse begrippen. Toch is hij opgeklapt slechts de helft al is hij met 17,3 millimeter natuurlijk niet echt dun te noemen. Hij zal dus opvallen in je broekzak. Maar dat is met de Z Flip misschien ook wel de bedoeling.

Om dezelfde problemen als met de Galaxy Fold te voorkomen is er extra veel aandacht uitgegaan naar het scharnier. De zogenaamde 'Hideaway Hinge' is diep in het toestel weggestopt en moet stof en vuil buiten de deur houden dankzij een nylon borstels. Je hoeft de Galaxy Z Flip niet helemaal te openen of te sluiten, het scharnier biedt de mogelijkheid om hem voor de helft te openen, net als een laptop. De interface past zich hier dan ook op aan waarbij de bovenste helft van het scherm gebruikt kan worden voor content en het onderste voor bediening. Dit geeft maar weer eens aan hoe veelzijdig foldables kunnen zijn.

Samsung Galaxy Z Flip in Nederland

De Samsung Galaxy Z Flip is vooral een mode-statement met een opvallend paarse kleur en verder redelijk bescheiden eigenschappen. Denk aan een dubbele 12 megapixel camera achterop en 10 megapixel selfiecamera. De batterijcapaciteit komt uit op 3300 mAh waarmee het niet echt een duurloper lijkt te zijn. Wel stevig is de adviesprijs. Die bedraagt 1380 dollar, omgerekend zo'n 1500 euro inclusief belasting. De Z Flip moet vanaf 14 februari in de winkels liggen.