4 dingen die Samsung je niet vertelde over de Galaxy S20-serie

Gisteravond kondigde Samsung de langverwachte Galaxy S20-serie aan. Tijdens het speciale Unpacked Event kwamen veel onderwerpen aan de orde, maar niet alles. Samsung liet enkele dingen achterwege, mogelijk vanwege de tijd of omdat het ze niet uit komt. Wij vonden 4 opvallende dingen die Samsung je niet vertelde.

Op papier lijken zowel de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra erg indrukwekkende telefoons. Fraai uitziende modellen met indrukwekkende camera's en hedendaagse functies. Toch zijn er wel wat kleine lettertjes te bespeuren als je de specificatielijsten induikt.

1. Geen koptelefoonpoort meer

Zo beschikt geen enkel S20-model meer over een koptelefoonpoort. De S10 van vorig jaar had die nog wel, de S10+ niet. Blijkbaar vonden consumenten het allemaal wel meevallen en dit is daarom het eerste jaar dat we de oude 3.5 millimeter poort nergens meer aantreffen. Je zult dus andere manieren moeten vinden om je eigen koptelefoon in te pluggen. Een USB-C naar 3.5mm adapter bijvoorbeeld. Die tref je niet (meer) in de doos aan. Wel AKG-oortjes met een USB-C aansluiting.

Het weglaten van de koptelefoonpoort is wat minder doordat je de S20, S20+ en S20 Ultra draadloos kunt opladen. Mocht je dus wel per se beiden willen, opladen en muziek luisteren, dan kan dat. Toch heeft Samsung liever dat je een paar Galaxy Buds+ aanschaft. De volledig draadloze oordopjes zijn vernieuwd en beschikken over een langere accuduur van 11 uur.

2. 120Hz alleen bij 1080p

De nieuwe Galaxy S20-serie kenmerkt zich door het nieuwe Dynamic AMOLED 2x scherm. Hierop worden beelden niet 60 keer per seconde ververst maar 120 keer. Hierdoor ogen animaties vloeiender en lijkt het toestel sneller te reageren op aanrakingen. Het is een functie die we de komende tijd vaker zullen zien omdat het gewoon erg premium aanvoelt. Het kent wel een nadeel; het slurpt meer batterij. Om dat te compenseren schroeft Samsung de resolutie terug van Quad HD+ naar Full HD+. Het is dus kiezen; of haarscherpe beelden, of super vloeiende beelden. Samsung heeft trouwens al voor je gekozen; standaard uit de doos komt staat hij op 60Hz en Quad HD+.

3. Langzamer 5G voor de S20

Tijdens de introductie werd al duidelijk dat Samsung sterk inzet op 5G. Alle modellen zijn er mee uitgerust of zijn verkrijgbaar in 5G-smaak. Toch zijn er onderling verschillen. Zo heeft de Galaxy S20 alleen ondersteuning voor Sub-6 5G en niet de snellere mmWave-variant. De S20+ en S20 Ultra hebben dat wel. Voor Nederland maakt het niet zoveel uit; hier is 5G nog niet uitgerold.

4. 8K-video alleen met telelens

Samsung sloeg zich tijdens het Unpacked evenement meermalen op de borst dat de S20-serie ondersteuning had voor 8K-video. Alhoewel je kunt discussiëren over het nut ervan is er een belangrijke opmerking te maken. Het schieten van 8K-video kan namelijk niet met de hoofdcamera maar alleen met de telephoto-lens. Daardoor hebben je 8K-video's wel een ingezoomd effect.

Dit heeft allemaal te maken omdat de 12 megapixel hoofdcamera te weinig resolutie heeft om 8K-video's te schieten. En daarom moet er uitgeweken worden naar de 64 megapixel op de S20 en S20+. In de praktijk zul je je daar echter niet druk om moeten maken. Je zult 8K-video zelden nodig hebben en sterker nog, we raden het voorlopig af omdat ieder beeld algauw 35 MB in beslag neemt. Met andere woorden; je schiet je opslag zo vol.

