Samsung zendt reclame Galaxy Z Flip uit tijdens Oscar-uitreiking

Een dag voordat hij officieel wordt aangekondigd heeft Samsung een reclame uitgezonden van de Galaxy Z Flip. Een reclame van het uitklapbare toestel van Samsung werd uitgezonden tijdens de Oscar-uitreiking.

Het uitzenden van een reclame voor een telefoon nog voordat hij is aangekondigd is redelijk bijzonder. Telecomfabrikanten houden de kaken doorgaans stevig op elkaar als het gaat om onaangekondigde producten. De Galaxy Z Flip is echter een uitzondering. Veel materiaal van het toestel lekte vooraf toch al uit dus zal Samsung gedacht hebben dat het toch weinig kwaad kon.

In de 27 seconden durende reclame zien we vooral één functie terug: het kunnen inklappen van het toestel. Toch leren we een nieuwe functie. Het secundaire scherm lijkt aanraakgevoelig te zijn. Daarover bestonden wel geruchten maar duidelijkheid daarover hadden we niet, tot nu dan.

Specificaties Samsung Galaxy Z Flip

De Z Flip beschikt opengeklapt over een Infinity Flex-scherm van 6,7 inch groot, aan de buitenkant zit een 1,06 inch Alway On-scherm. Binnenin houden we rekening met een Snapdragon 855+ processor met 8 GB aan RAM-werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Qua batterij zul je het moeten doen met een 3300 mAh exemplaar wat gelet op het schermformaat wat aan de krappe kant is. Of we hiermee nu alles weten van het toestel of Samsung nog verrassingen achter de hand heeft zal dinsdag 11 februari moeten blijken. Dan wordt hij officieel aangekondigd.