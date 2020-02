Promotiemateriaal lekt specificaties LG V60 ThinQ

LG speelt tegenwoordig nauwelijks nog een rol van betekenis in de Nederlandse telecommarkt. Toch kijken we altijd graag uit naar nieuwe modellen want zo nu en dan weten de Zuid-Koreanen ons positief te verrassen. Bovendien pakt LG vaak de dingen iets anders aan dan de rest. Een vlaggenschip uitrusten met koptelefoonpoort bijvoorbeeld.

Dat we nu wat specificaties van de LG V60 ThinQ kunnen melden hebben we te danken aan Evan Blass. Hij publiceerde enkele 'stills' uit een promo-video van de vermeende V60 ThinQ. Daarin worden enkele pluspunten belicht.

Viertal microfoons voor de LG V60 ThinQ én een koptelefoonpoort

Te weten een viertal microfoons voor multidirectioneel geluid, een grote 5000 mAh batterij én een koptelefoonpoort. LG zet hiermee overduidelijk in op hoogwaardige audio-kwaliteiten. Verder zien we een viertal camera's achterop. Slecht nieuws voor wie van transparante telefoon houdt; die kleuroptie is straks niet verkrijgbaar. De hier weergegeven plaatjes zijn slechts illustratief.

Ontvang een e-mail wanneer de V60 ThinQ verkrijgbaar is E-mail

V60 ThinQ aankondiging

LG moet de V60 ThinQ nog officieel aankondigen. Eerder werd nog gedacht dat de lancering in september 2019 zou plaatsvinden rondom de IFA. Die datum kwam en ging maar een V60 ThinQ lancering bleef uit. LG maakte al wel bekend dat er wederom een 2e-scherm-hoesje komt. Het is nog onzeker of LG plannen heeft de V60 naar Nederland te brengen. De V50 ThinQ kwam hier nooit uit.