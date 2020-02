Poster van Samsung Galaxy S20 Ultra 5G en Galaxy Z Flip binnen

Met nog een halve week te gaan blijft Samsung niets bespaard; alles van de Galaxy S20-serie en Z Flip lekt uit. Zo ook de officiële posters die de 2 duurste modellen moet gaan aanprijzen.

Wat valt er intussen nog nieuws te vertellen over de Galaxy S20 Ultra 5G en Z Flip? Het eerlijke antwoord is niets. Alles van beide telefoons ligt al weken op straat. Wat dat betreft heeft Samsung er komend jaar een taak bij; hou voortaan je onaangekondigde producten beter geheim.

Natuurlijk vinden wij het niet erg om vooraf al over niet-officiële telefoons te praten. Maar ook de concurrentie leest mee en die weet dus al vrij vroeg dat je bezig bent met telefoons met verbeterde nachtmodus en zoommogelijkheden. En die hebben nu tijd om te werken aan een eigen 'Space Zoom'. Iets wat overigens ook vrij opzichtig achterop de S20 Ultra te lezen is. Dat het toestel verder de beschikking krijgt over 5G zal uit de naam ook wel duidelijk zijn geworden.

Galaxy Z Flip

Dan de Galaxy Z Flip. Ook die kent weinig geheimen meer voor ons. Het opklapbare toestel krijgt een opvallend roze/paarse kleuruitvoering maar dat was al bekend. Alleen z'n definitieve prijs lijkt nog even een vraagteken te zijn. Gingen we eerder nog uit van een sub-duizend-euro-prijskaartje, inmiddels zitten we al rond de 1600 euro.

We zullen het allemaal dinsdag 11 februari horen. Dan houdt Samsung in San Francisco haar Unpacked Event. Als de huidige uitbraak van het Coronavirus geen roet in het eten gooit dan horen we dan alle missende details.

