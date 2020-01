Zo ziet de Samsung Galaxy S20 Ultra met 100x zoom er uit

Op basis van geruchten weten we al aardig wat van Samsung's aankomende Galaxy S20-serie. Specs, het uiterlijk en toekomstige keuren; het is bijna allemaal bekend. Wel worden renders zo nu en dan bijgewerkt op basis van de laatste geruchten. Zo ook van de Galaxy S20 Ultra.

Het is namelijk de Galaxy S20 Ultra die als enige S20-model met een 108 megapixel camerasensor wordt uitgerust. Deze is tot een ongekend hoge hybride 100x zoom in staat, iets wat Samsung 'Space Zoom' noemt. Het is namelijk voldoende om de oppervlakte van de maan te fotograferen. Met je mobiel! Wie had dat 10 jaar geleden gedacht?

De Samsung Galaxy S20 Ultra belooft een grote jongen te worden. Met een 6,9 inch scherm met 3200 bij 1440 pixels kan dat ook niet anders. Het gewicht komt zelfs uit op 221 gram. Het nieuwe Infinity-O Dynamic AMOLED-scherm kan overweg met een hoge 120Hz verversingssnelheid en er zijn stereo Dolby Atmos-speakers aanwezig die door AKG getuned zijn.

10x optische zoom, 100x hybride zoom

Op cameragebied moet de nieuwe S20 Ultra het beste van het beste bieden. De 108 megapixel camerasensor debuteert op de Ultra, samen met een 48 megapixel telelens, 12 megapixel ultra-groothoeklens en een ToF-dieptesensor. Het toestel kan video in maximaal 8K schieten maar het meest indrukwekkende is z'n zoommogelijkheden. Met 10x optische zoom en tot 100x hybride zoom verslaat de S20 Ultra iedere andere mobiele telefoon van dit moment.

Samsung kondigt de S20 Ultra samen met de S20 en S20+ op 11 februari aan in San Francisco tijdens een Unpacked Event. Dat begint om 20:00 Nederlandse tijd. Zoals gebruikelijk is dat evenement live thuis te volgen via een webstream. Het is goed mogelijk dat Samsung een 'One More Thing' uit de hoge hoed trekt. Dat zou de Galaxy Z Fold kunnen zijn; het tweede opvouwbare toestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

