Eenvoudiger Poco F2 Lite mogelijk in het echt gespot

Xiaomi zou plannen hebben voor een opvolger van de Pocophone F1. Te beginnen met deze F2 Lite. En dat niet alleen, het submerk Poco mag nu op eigen benen staan en komt daarmee als aparte merknaam op de markt.

Beelden van deze Poco F2 Lite zijn net online verschenen. We zien een plat scherm met ronde inkeping voor de enkele selfiecamera. Bij de Pocophone F1 was er nog sprake van een brede notch met flink wat sensoren. Het gebrek daaraan op de F2 Lite bevestigd de naamgeving; we hebben hier met een mid-range instapper van doen.

Net als op de F1 blijft er flink wat van schermrand aanwezig. Vooral onderaan zien we nog een flinke balk. Toch weten we niet gek veel van z'n uiterlijke kenmerken, wel van enkele ingebouwde componenten. Zo denkt de bron te weten dat er binnenin een Snapdragon 765G zit, dat is een mobiele processor met 5G-ondersteuning. Deze haalt energie uit een 5000 mAh dikke batterij en beschikt over 6 GB aan werkgeheugen. Dat zijn al met al geen gekke getallen voor een mid-range telefoon.

Eigen merk

Onlangs maakte Xiaomi bekend dat Poco als zelfstandig merk verder gaat. Ook Redmi en Blackshark zijn zogenaamde submerken van Xiaomi maar die opereren niet zelfstandig. Poco moet dat wel gaan doen. Het eerste (en op moment van schrijven zelfs enige) model van Poco is de Pocophone F1. Een telefoon die zelfs vandaag de dag nog redelijk populair is.

