Flink hoger gewicht Samsung Galaxy S20 Ultra verklaard

De aankomende Galaxy S20 Ultra weegt 221 gram schoon aan de haak. Dat is flink voor een mobiele telefoon. Nu is de S20 Ultra best groot maar dat verklaart nog steeds niet het grote verschil tussen hem en de eveneens grote S20 Plus. Een nieuw gerucht geeft duidelijkheid over dit hoge gewicht.

Volgens insider Max Weinbach is het frame van de Samsung Galaxy S20 Ultra gemaakt van roestvrij staal. En dat weegt uiteraard meer dan het aluminium frame van de S20 en S20+. Samsung is bepaald niet de eerste met telefoons van RVS. Vooral Apple past het de laatste jaren toe, onder andere in de iPhone 11 Pro en Max.

Officiële portretfoto Galaxy S20 Ultra

Vroeger zagen we RVS vaker terug maar omdat telefoons toen nog kleiner waren was dit niet zo'n probleem. Je wilt je mobiele telefoons namelijk ook niet te zwaar maken. Nu vinden we de verwachte 221 gram van de S20 Ultra al aan de hoge kant. Roestvrij staal (RVS) voelt meer premium aan en blijft langer mooi, niet gek dus dat we het op de duurdere Ultra gaan zien.

Overige specs S20 Ultra

Als alle andere geruchten kloppen dan belooft de Galaxy S20 Ultra een 6,9 inch groot toestel te worden met WQHD+ resolutie, 5000 mAh batterij en Exynos 990-processor met 128 of 512 GB aan opslag. De S20 Ultra zal bovendien het toestel zijn met de meest imponerende camera's. Het is namelijk alleen dit model dat uitgerust zal worden met de nieuwe 108 megapixel-camerasensor. Gecombineerd met een 48 megapixel periscoop-lens is deze tot 100x hybride zoom in staat. Een 12 megapixel ultra-groothoekcamera en ToF-dieptecamera maken het plaatje af.

Unpacked

Samsung kondigt het toestel samen met alle overige S20-modellen op 11 februari 2020 aan tijdens een Unpacked evenement in San Francisco. Mogelijk toont Samsung hier ook de Galaxy Z Flip; het tweede opvouwbare toestel dat een consumentenrelease krijgt. In tegenstelling tot eerdere geruchten krijgt deze geen prijskaartje mee beneden de duizend euro maar vermoedelijk net iets lager dan die van de Lenovo Motorola Razr 2019.

Prijzen Galaxy S20-familie en Z Flip

We houden dus rekening met een prijskaartje voor de Samsung Galaxy Z Flip in de richting van 1400 euro. De instap S20 kost tussen de 900 en 1000 euro, net als de S10 destijds. Voor de S20+ moet je tussen de 1050 en 1100 euro meebrengen. Dat lijkt op eerste gezicht wel goedkoper dan destijds met de S10+. Wil je het beste van het beste dan mag je 1300 euro opzijleggen, pas dan heb je genoeg voor een S20 Ultra.

