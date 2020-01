Wiko moet verkoop smartphones in Nederland staken

Het Franse Wiko is noodgedwongen gestopt met verkopen van smartphones in Nederland. Dit na een verloren rechtszaak met Philips over het gebruik van 3G+ waarvan Philips een patent heeft.

Het was Bright die de uitspraak ontdekte. De uitspraak vond al in december plaats waarna Wiko tot 4 weken de tijd kreeg haar telefoons uit de schappen te halen. Dat lijkt gelukt: op moment van schrijven is er geen enkele Wiko-telefoon online meer in Nederland te koop. Wel kun je de Wiko's nog bestellen bij de Duitse-afdeling van Amazon.

We zullen ze missen

Het is onduidelijk of Wiko van plan is een licentie bij Philips af te nemen. Daar lijkt het niet op; de Nederlandse Wiko-website is offline. Mogelijk is de Nederlandse markt te klein om de kosten te rechtvaardigen. Het Frans-Chinese Wiko maakt sinds 2011 telefoons die voornamelijk op de jeugd gericht zijn en een lage prijs hebben. Nieuwe modellen werden vaak rond het MWC begin van het jaar en IFA in het najaar aangekondigd. Veel daarvan bereikten ook de Nederlandse webwinkels maar daar komt nu voorlopig een einde aan. Mogelijk zal concurrent Alcatel, eveneens deels Frans, daar voordeel van hebben want die vist met haar modellen grotendeels in dezelfde vijver.