Persplaatjes tonen Motorola Moto G8 met Hole Punch-scherm

Motorola's met een schermgat zijn niet nieuw maar we zagen het nog niet bij een Moto G-model terug. Dat verandert 23 februari. Dan kondigt moederbedrijf Lenovo mogelijk deze Motorola Moto G8 aan. Met schermgat én drievoudige camera achterop.

De mensen achter het Indiase 91mobiles hebben een persfoto bemachtigd van deze aankomende Moto G8. Net als bij de One Vision en Action zit het schermgat in de linker bovenhoek. En net als die toestellen kent de G8 een redelijk forse schermrand onderaan.

Verschillen zijn er ook. Zo is bovenstaande Moto G8 uitgerust met een meer traditionele 19:9-schermverhouding. Wel is de HD+ resolutie lager dan bij vorige Moto G-modellen. Zo zaten de G7, G6 en zelfs de G4 nog op Full HD. Het schermformaat komt uit op 6,39 inch en het geheel wordt vermoedelijk aangedreven door een Snapdragon 665-processor met 2, 3 of 4 GB aan werkgeheugen. Opslaggeheugen komt in varianten met 32 en 64 GB. En met een batterijcapaciteit van 4000 mAh moet een dag wel vol te houden zijn. En anders is er nog snelladen (tot 10 Watt).

Drievoudige camera

Wat de Motorola Moto G8 mist aan schermspecs maakt hij op cameragebied weer goed. Achterop zitten 3 camera-sensoren; een 16 megapixel hoofdschieter met f/1.7 lens, 8 megapixel ultra-groothoeklens van 118 graden en f/2.2 aperture en een 2 megapixel macrocamera voor extreme close-ups. Er is PDAF-autofocus aanwezig zodat je ook in het schemer snel scherpe foto's kunt schieten.

MWC 2020

Een aankondiging volgt mogelijk al op 23 februari. Dan houdt moederbedrijf Lenovo om 19:00 Nederlandse tijd een persconferentie. Het moment is niet willekeurig gekozen; het is precies een dag voor het Mobile World Congress. Deze telecomvakbeurs wordt ieder jaar weer aangegrepen om nieuwe mobiele telefoons aan te kondigen. Mogelijk toont Motorola naast deze G8 ook de G8 Plus en eindelijk weer een high-end vlaggenschip; de Edge+.