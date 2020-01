Officiële plaatjes van opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip binnen

Via verschillende kanten hebben we officiële persafbeeldingen binnen van de aankomende Galaxy Z Flip; de 2e opvouwbare telefoon van Samsung. Het in zwart en paars verkrijgbare toestel heeft een ouderwetse clamshell-vormgeving en gaat daarmee de directe concurrentie aan met de Motorola Razr 2019.

We wisten dat hij kwam, hoe hij er uit zou zien en welke specs hij kreeg; de Galaxy Z Flip. Al is daar de laatste weken wel het nodige aan veranderd. Zo ging de prijs bijna over de kop en ging het toestel van high-end naar mid-range en weer terug naar high-end. Ook op camera-gebied was er veel onduidelijkheid maar aan dat alles komt nu een einde.

De aanstaande Galaxy Z Flip

De eerste plaatjes vonden we bij WinFuture die ons eveneens van specificaties voorziet. Zij bevestigen het 6,7 inch grote Infinity Flex-paneel met 22:9 verhouding en Full HD-resolutie. In tegenstelling tot de Galaxy Fold is het scherm van de Flip van echt glas gemaakt; Ultra Thin Glass. Dat moet hem duurzamer maken al zit daar bovenop nog altijd een plastic laag ter bescherming. Als een echt glazen paneel voelt hij dus vermoedelijk niet aan.

Conservatieve camerakeuze

Middenin het scherm zit bovenin een selfiecamera van 10 megapixel groot en met een f/2.0 lens. Het scherm kent geen ingebouwde vingerafdrukscanner; die zit aan de zijkant van de behuizing. Die behuizing is trouwens gemaakt van Gorilla Glass 6 en kent een tweede scherm van 1,06 inch. Groot genoeg voor notificaties en de tijd. Het lijkt er vooralsnog niet op dat dit scherm reageert op aanrakingen.

Aan de buitenkant vinden we een tweetal camera's, beiden 12 megapixel. Samsung kiest voor een reguliere camera met f/1.8 lens en een ultra-groothoeklens van 123° en f/2.2 diafragma. Het geheel wordt van kracht voorzien door een Snapdragon 855+ waarmee WinFuture terecht opmerkt dat de Galaxy Z Flip niet over 5G beschikt. Er is 8 GB aan RAM-geheugen en het opslaggeheugen komt uit op 256 GB. Dat is zoveel omdat het geheugen niet uitbreidbaar is. De batterij bestaat uit 2 delen en is in totaal 3300 mAh groot. Er is ondersteuning voor snelladen tot 15 Watt via een USB-C poort. Draadloos laden behoort ook tot de mogelijkheden.

De 'Z' van ?

Ook ontvangen we afbeeldingen van @evleaks die meteen duidelijk maken waarom Samsung de letter Z gekozen heeft. Waarschijnlijk wordt dit de nieuwe serienaam voor alle foldables. Of dit betekent dat de opvolger van de Galaxy Fold ook in deze serie gehuisvest wordt moet nog maar blijken.

