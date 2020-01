Foto’s tonen werkende Samsung Galaxy S20+ 5G

In één klap wordt alle twijfel uit de markt geslagen. De opvolger van de Samsung Galaxy S10 heet de Galaxy S20 en zo ziet hij er uit.

De presentatie van de Samsung Galaxy S20 staat gepland voor 11 februari maar nu al ligt het toestel op straat. Opvallend want het was Samsung tot nu toe best aardig gelukt informatie binnenskamers te houden. Een kleine aanvulling; de beelden hieronder tonen niet de S20 maar de S20+. Of nog preciezer; de 5G-uitvoering daarvan.

<

Doordat we het opstartscherm zien verklapt de foto meteen de naam. Lange tijd dachten we dat die de S11 ging heten. De foto's komen overeen met al het andere uitgelekte materiaal. Er is een gecentreerde selfiecamera in een opvallend klein schermgat. Onderaan het scherm zit een kleine kin en achterop zit het rechthoekige camera-eiland in de linker bovenhoek en bestaat uit 4 camera's.

2.5D glas

Het valt verder op dat de schermranden niet zo sterk afbuigen als bij de S10. Het kan ook door de camerahoek of de lichtinval komen. Ook achterop valt iets op. De bovenkant is net als de zijkant licht gebogen. Bij vorige Galaxy S-modellen ontbrak dat.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S20+ verkrijgbaar is E-mail

Wat Samsung allemaal nog meer in petto heeft voor de Galaxy S20, S20+ en mogelijk de S20 Ultra moet 11 februari blijken. Dan houdt Samsung in San Francisco een Unpacked Event. Of het daar de opvouwbare Galaxy Fold 2 ook gaat aankondigen is nog de grote vraag. Mogelijk gaat die op de markt komen onder de naam Galaxy Z (xxx). Eerder nog werd 'Bloom' genoemd als mogelijke naam.

(via)