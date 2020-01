Amerikaanse overheid geeft toe: iPhones niet meer te kraken

Criminelen en terroristen opgelet! Het lukt de Amerikaanse overheid blijkbaar niet meer om iPhones te ontgrendelen en uit te lezen. De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, gaf dit onbedoeld toe tijdens een persconferentie. Hierin stak hij z'n ongenoegen over Apple niet onder stoelen of banken.

Het gaat allemaal om twee iPhones van de schutter op de Pensacola-basis in Florida. Daar schoot een luitenant van de Saudische luchtmacht 3 mensen dood in wat gedacht wordt een terroriste aanslag. Om de motieven van de man te achterhalen en te kijken met wie hij allemaal contact had wil de FBI de iPhones van de man uitlezen. Eén probleem; de man schoot z'n iPhone stuk tijdens zijn daad. Dat probleem werd verholpen; het lukte de FBI die telefoon weer aan de praat te krijgen.

De iPhone van de Pensacola-shooter

Het lukt de FBI alleen niet om de data uit te lezen. Voorheen kon het terecht bij het Israëlische Cellebrite dat middelen had om iPhones te kraken. Die methode lijkt niet meer te werken want de Amerikaanse overheid klopte bij Apple aan. Die schijnt ook niet veel te kunnen doen want tot op heden is het Justitie nog niet gelukt om toegang tot de telefoon te krijgen. Tot grote ergernis van minister Barr, zo bleek tijdens eerder genoemde persconferentie. Apple zou volgens Barr "tot dusver geen noemenswaardige hulp hebben aangeboden". Hij roept verder Apple en andere techbedrijven op om "een oplossing te bedenken die Amerikaanse levens beter te beschermen en om toekomstige aanvallen kunnen voorkomen".

Encryptie

Apple, samen met veel andere techbedrijven, hebben de laatste jaren veel meer ingezet op verbeterde encryptie. Zo hebben zowel iPhones als nieuwere Android-smartphones standaard encryptie aanstaan, iets wat alleen uitgezet kan worden met een bijpassend wachtwoord of biometrische authenticatie. Dit tot grote frustratie van opsporingsdiensten die het daarmee stukken lastiger krijgen.