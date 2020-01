Dit zijn de camera-specs van de Samsung Galaxy S20-serie

De Samsung Galaxy S20-serie komt er aan bestaande uit de S20, S20+ en de S20 Ultra. Maar wat zijn nou eigenlijk de verschillen? Op die vraag komt vandaag antwoord. Tenminste als het gaat over de camera's.

Het antwoord is te lezen bij MySmartPrice dat zegt de info te hebben ontvangen van Ishan Agarwal; een doorgaans betrouwbare bron. Het meest opvallende hieraan is dat de genoemde 108 megapixel camerasensor alleen voorbestemd lijkt voor de Galaxy S20 Ultra.

De Galaxy S20 krijgt daarentegen een 12 + 64 + 12 megapixel camera met 10 megapixel selfie-schieter. Het schermformaat gaat omhoog naar 6,2 inch en de batterij groeit naar 4000 mAh. De Galaxy S20+ krijgt eveneens een 12 + 64 + 12 camera met 10 megapixel selfiecamera maar heeft een ToF-sensor. Het schermformaat bij de Plus-versie komt uit op 6,7 inch. Dat is op papier flink groter dan het 6,4 inch Dynamic AMOLED-paneel in de S10+.

10x optisch en 100x hybride zoom

De zelf ontwikkelde 108 megapixel sensor komt alleen terecht in de Galaxy S20 Ultra; momenteel een nog onbekende uitvoering in de Galaxy S-lijn. Het zal ook de Ultra zijn die er vandoor gaat met de periscoop zoom-camera. Deze 48 megapixel camera beschikt over 10x optische zoom en 100x hybride zoom. Die laatste zal geadverteerd worden als Space Zoom omdat je kunt inzoomen op de maan. Het model beschikt verder over 12 megapixel ultra-groothoeklens en een ToF-sensor voor verbeterde diepteherkenning.

12 GB aan RAM

Verder opvallend is dat alle S20-uitvoeringen met tenminste 12 GB aan RAM-werkgeheugen geleverd worden en 128 GB aan opslaggeheugen. Alleen de Ultra zal in een hogere 16 GB RAM en 512 GB opslag verkrijgbaar zijn. Nieuw aan het scherm is de hogere 120Hz verversingssnelheid waarmee animaties vloeiender zijn. Samsung kondigt de S20-serie (mogelijk samen met de Galaxy Z Flip) aan op 11 februari.

