OnePlus kondigt 120Hz Fluid Display aan voor OnePlus 8 Pro

OnePlus doet een LG-tje; het kondigt alvast een onderdeel aan van haar volgende nog onaangekondigde toestel. Het gaat om de Fluid Display; het scherm van de aankomende OnePlus 8 Pro. Bijzonder eraan is de hoge 120 Hertz verversingssnelheid.

2020 zal het jaar worden van telefoonschermen met vloeiend hoge verversingssnelheden. Hadden we vorig jaar telefoons met 90Hz-schermen, OnePlus kondigt nu haar eerste 120Hz-paneel aan. Dit Fluid Display is hoogstwaarschijnlijk voor de OnePlus 8 Pro bedoeld al zegt OnePlus dat niet met zoveel woorden.

Ook Samsung zal in 2020 met 120Hz-telefoonschermen komen en inmiddels bieden ook Sharp en Razr dergelijke telefoons aan. Animaties ogen hierdoor vloeiender. En door lijsten scrollen oogt dan vlotter. Het Fluid Display-scherm krijgt eenzelfde Quad HD+ resolutie als in de OnePlus 7T Pro. Die resolutie zien we alleen terug in de Pro-versie, in tegenstelling tot de Full HD+ resolutie op het instapmodel.

OnePlus 8 aankondiging

Wanneer we de OnePlus 8, 8 Pro en mogelijk 8 Lite mogen begroeten is nog onbekend. Daarover deed OnePlus geen uitspraken. Feit is wel dat OnePlus 2x per jaar een model aankondigt. De vorige keer was september 2019. Mogelijk moeten we dus maart wachten.