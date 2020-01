Persrender toont Huawei P40 met dubbel schermgat

Er is een render verschenen van de toekomstige P40 van Huawei. Het toestel wijkt op enkele punten af van de P30. Zo heeft de notch het veld moeten ruimen en ook de indeling van het camera-eiland achterop krijgt een make-over.

Huawei mag weliswaar geen telefoons meer met Google-diensten leveren, dat wil niet zeggen dat ze gestopt zijn met maken van telefoons. Sterker nog, ze doen zelfs voor hun topserie nog hun uiterste best. Beelden van die aankomende Huawei P40 zijn vandaag verschenen en tonen een strakke, moderne en (voor zover mogelijk) concurrerende telefoon.

De toekomstige Huawei P40

Beelden van de P40 verschenen bij 91mobiles en tonen een paar opvallende dingen. Zo zien we twee selfiecamera's. Op zich niets nieuws, maar veel fabrikanten zijn er inmiddels vanaf gestapt. Zo lijkt Samsung de opvolger van de S10+ met een enkele lens uit te rusten en ook Google voorzag de opvolger van de Pixel 3 XL niet met dubbele selfiecams. Huawei kan zich op dit punt dus onderscheiden.

Exynos-processor?

De Huawei P40 zal achterop uitgerust zijn met 3 Leica-camera's. Voor 4 camera's moet je bij de P40 Pro zijn. Die laatste krijgt volgens de bron een verbeterde camera met periscoop-lens waarmee ditmaal optisch tot 10x ingezoomd kan worden. De P30 Pro bleef steken op 5x.

De bron maakt verder melding dat de Huawei's P40-serie gebruik zal maken van de Samsung Exynos 990-processor. Dat is dezelfde chip als in de aankomende Galaxy S20. De overstap zou vreemd zijn want Huawei kondigde afgelopen IFA nog haar Kirin 990-processor aan met ingebouwde 5G-ondersteuning.

